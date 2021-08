Potsdam

Vor 60 Jahren am 13. August begann die Abriegelung Ost-Berlins durch eine Mauer. Die Berliner auf beiden Seiten ahnten nicht, wie lange die Mauer ihre Stadt teilen würde. Ein Gespräch mit dem Potsdamer Historiker Hanno Hochmuth über illegalen Warenverkehr, Flüsterwitze im Schatten der Mauer und Ulbrichts legendäre Nicht-Absichtserklärung.

Herr Hochmuth, die „Chronik der Mauer“ hat dokumentiert, wie Grenzsoldaten mit Hilfe klein zusammengefalteter Zettel Waren aus dem Westen bestellt haben. Wie verbreitet war diese Art der Kommunikation im Schatten der frisch gebauten Mauer?

Hanno Hochmuth: Wir wissen nicht ganz genau, wie viele solcher Kassiber es gegeben hat, aber es war nicht nur ein punktuelles Phänomen, das sich auf die Bernauer Straße beschränkt hat. Es gibt einen Artikel der Berliner Morgenpost von 1965, der diese Kommunikation beschreibt. Darin heißt es, dass Grenzsoldaten regelrecht Bestellungen im Westen aufgegeben haben, um die über die Mauer geworfenen Waren am Ende ihrer Schicht einzusammeln. Möglich war dies nur in den ersten Wochen oder Monaten nach dem Mauerbau, weil das Grenzsystem immer strenger wurde.

Mit kleinen Zetteln bestellten Grenzsoldaten Waren aus dem Westen. Quelle: Stiftung Berliner Mauer/Sammlung C. Arndt

Was stand auf den Zetteln?

Meist waren es konkrete Warenwünsche über Dinge, die es im Osten nicht oder nur in schlechter Qualität gab. Am begehrtesten waren Zigaretten. Es ging um Batterien oder feine Damenstrümpfe. Auch Kugelschreiber und Transistoren wechselten den Besitzer, wie aus dem erwähnten Zeitungsartikel hervorgeht.

Erfolgreicher Warenverkehr mit Zigaretten, Batterien und Damenstrümpfen an der Mauer

Können Sie nachvollziehen, ob dieses Bestellsystem funktioniert hat?

Ja, einige Zettel wanderten hin und her, so dass man ganze Geschichten rekonstruieren kann. Auf einem Zettel steht die Mahnung: „Teilt euch die Zigaretten gut ein, die anderen wollen auch immer welche haben.“ Das ist ein Hinweis darauf, dass der Warenverkehr erfolgreich war und häufiger stattgefunden hat.

Mit kleinen Zetteln bestellten Grenzsoldaten Waren aus dem Westen. Quelle: Stiftung Berliner Mauer/Sammlung C. Arndt

Bestellzettel an der Mauer: Draht in den Westen und Sicherheitsrisiko

Wie kamen Sie an diese Zettel?

Ein Anwohner aus der Bernauer Straße hat sie aufgehoben. Die Bernauer Straße war für den Warenaustausch gut geeignet, weil sie einfach in der Mitte halbiert wurde. An anderen Stellen war das nicht möglich, weil der Todesstreifen dort breiter war. Wir wären glücklich, wenn auch von anderen Stellen solche Zettelchen auftauchen würden. Aber viele dürften nicht gesammelt worden seien, weil es ein Sicherheitsrisiko war. Auf einem Zettel steht auch die Mahnung: „Verbrennen!“

Chronik der Mauer Hanno Hochmuth forscht über die deutsch-deutsche Teilung am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Für die Internetseite www.Chronik-der-Mauer.de hat er gemeinsam mit der Stiftung Berliner Mauer die Geschichte der Kassiber – der handschriftlichen Warenbestellungen von Grenzsoldaten – aufbereitet.

Inwiefern brachten sich die Grenzer in Gefahr durch diese Bestellungen?

Für die Grenzsoldaten hätte es disziplinarische Maßnahmen gegeben, wenn sie erwischt worden wären. Auch West-Berlinern dürfte nicht ganz klar gewesen sein, ob sie mit Zigaretten handeln durften. Namen finden sich deswegen nicht auf den Zetteln. Interessant ist, dass auf West-Berliner Seite offenbar auch Polizisten die Bestellungen angenommen haben.

Wurde die Mauer auch auf West-Berliner Seite überwacht?

Die Polizei war zumindest regelmäßig präsent. Ihre Aufgabe war es, wütende Attacken der West-Berliner gegen die Mauer zu verhindern. Die Situation war politisch sehr angespannt. Attacken oder gar ein Mauerdurchbruch hätten womöglich eine internationale Krise ausgelöst.

1961 ahnte niemand, dass die Mauer 28 Jahre stehen würde

Wurde der Mauerbau selbst reflektiert in diesen Nachrichten?

Ja, sie trugen auch politische Witze und Sprüche, wie ein Kassiber belegt. Wir wissen nicht, ob der Spruch aus dem Osten oder Westen stammt: „Wenn Chruschtschow in den Himmel steigt/Wenn Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz heißt/Wenn Ulbricht wieder in den Puff – dann sind die Grenzen wieder uff.“ Für mich zeigt das, dass die Menschen 1961 nicht ahnen konnten, dass die Mauer 28 Jahre stehen würde. Sie hofften, dass sich die Situation bald wieder normalisieren würde.

Der Historiker Hanno Hochmuth vom ZZF. Potsdam. Quelle: Hugo Heimpel

1989 wurde der Ruf „Die Mauer muss weg“ immer lauter. Wie war das 1961? Der Autor Robert Rauh vertritt in seinem neuen Buch die These, dass die Mauer in der DDR vielfach klaglos hingenommen wurde. Was ist da dran?

Über diese Frage darf ich an diesem Freitag mit Robert Rauh diskutieren. Interessant an seiner These ist, dass sie unser Bild vervollständigen kann. Die Mauer war für viele Ost-Berliner ein Schock. Sie konnten nicht mehr in West-Berlin arbeiten, Familien wurden zerrissen. Tausende haben das Risiko einer Flucht über die Mauer auf sich genommen. Aber zum vollständigen Bild gehört auch, dass manche den Bau hingenommen oder auch befürwortet haben. Das Spektrum reichte von Gleichgültigkeit bis Empörung. Gesellschaften sind nun mal komplex. Insofern ist die These von Robert Rauh eine Erweiterung unseres bestehenden Bildes.

Wut und Empörung in Ost und West

Ist die West-Berliner Perspektive ähnlich gebrochen?

Ja, das gilt auch für den Westen. Es gab viel Wut und Empörung und den Impuls, Menschen bei der Flucht zu helfen. Einige waren über die Mauer aber auch erleichtert. Denn ihr Bau war ein Anzeichen dafür, dass die Sowjetunion nicht mehr ganz Berlin beanspruchte. Der sowjetische Regierungschef Nikita Chruschtschows hatte seit 1958 gefordert, dass Berlin zur „freien Stadt“ werden solle, dass die westlichen Alliierten also West-Berlin aufgeben sollten, wodurch der Weg frei gewesen wäre, ganz Berlin unter sowjetischem Einflussbereich zu stellen. Dass die DDR mit Duldung der Sowjetunion im August 1961 die Mauer gebaut hat, hieß, dass Chruschtschow seine Maximalforderung aufgeben hat und nicht mehr den ganzen Kuchen für sich beanspruchte.

Aber es gab doch überwiegend Empörung auf West-Berliner Seite, oder?

Ja. Nicht wenige Westberliner waren enttäuscht, dass die Reaktion der USA auf den Mauerbau nicht stärker ausfiel. Aber die USA waren eigentlich ganz froh, dass sich die Berlin-Krise ein Stück weit selbst geregelt hatte.

Ulbrichts falsches Spiel

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“: Waren diese berühmten Worte Walter Ulbrichts vom Juni 1961 eine Lüge? Oder hat damals noch an das Chruschtschow-Ultimatum geglaubt?

Ich denke, dass Ulbricht da ein falsches Spiel gespielt hat. Er hat den Begriff der Mauer von sich aus verwendet, ganz ohne Not. Das war verräterisch. Der Bau der Mauer ist generalstabsmäßig von Erich Honecker geplant worden, mit einem längeren Vorlauf. Man hat bewusst einen Sonntag in den Sommerferien ausgewählt. So etwas plant man nicht über Nacht.

Welche Rolle spielte die Sowjetunion?

Chruschtschow ist mit seinem Berlin-Ultimatum regelmäßig bei den Westalliierten abgeblitzt, US-Präsident Kennedy blieb in dieser Frage hart. Er bekräftigte im Juli 1961 seine „Three essentials“, die auf eine Bestandssicherung eines freien West-Berlins hinausliefen. Chruschtschow hat gemerkt, dass er mit seiner Maximalforderung nicht weiterkommen würde. West-Berlin war ihm nicht so wichtig, dass er dafür eine militärische Auseinandersetzung riskiert hätte. Die Initiative für den Mauerbau ging aber klar von Walter Ulbricht aus. Er hat Chruschtschow so lange bearbeitet, bis der ihm sein Okay gegeben hat.

Was hat Ulbricht dazu veranlasst?

Die SED-Führung stand enorm unter Druck. Man muss sich nur mal die Flüchtlingszahlen anschauen. Von Januar bis August 1961 haben über 200.000 Menschen die DDR verlassen – mehr als im ganzen Jahr 1960.

War der Bau der Mauer aus SED-Sicht also unvermeidbar?

Das würde ich nicht so sagen, denn langfristig hatte der Mauerbau ja enorme Konsequenzen für den Staat. Zwar wurde die SED-Diktatur durch die Mauer zunächst zementiert. Aber es entstand auch viel Frustration. Ein Hauptgrund dafür, dass 1989 die Mauer fiel, war schließlich, dass die Menschen ihre Freiheit wiederhaben wollten.

Von Torsten Gellner