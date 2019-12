Ein 39-jähriger Potsdamer wurde am Freitagabend während eines Konzertes im Alternativen Kulturpalast Archiv in der Leipziger Straße in Potsdam von einem unbekannten Täter mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der Mann war als Türsteher eingesetzt worden. Er wurde in ein Potsdamer Krankenhaus gebracht.