Innenstadt

Ein 61-Jähriger Mann ist am Montagabend von der Polizei wegen sexuellen Beleidigungen festgenommen worden. Der alkoholisierte Mann hatte zwei jugendliche Frauen in der Innenstadt durch anzügliche Bemerkungen provoziert.

Die beiden 14-Jährigen verbaten sich das und zeigten ihn an. Die Polizei stellte den Mann am Hauptbahnhof. Wie sich herausstellte, liegt gegen ihn ein Haftbefehl vor. Er wurde im Anschluss einem Arzt vorgestellt und in eine Fachklinik eingewiesen. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Von MAZonline