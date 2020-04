„Wir haben uns gesucht und gefunden“

Nedlitz

Alles begann mit einem Tanz. An ihr erstes Aufeinandertreffen auf dem Nedlitzer Maskenball können Anita und Gerhard Schulze sich noch ganz genau erinnern. Anita hatte sich ein buntes Kostüm bei einer Kollegin geborgt, Gerhard kam als Petrus. „Ich habe den ersten Schritt gemacht“, erinnert sich Anita Schulze. Ohne lange nachzudenken bat sie den Unbekannten zum Tanz.

Stunde um Stunde wirbelten die beiden über die Tanzfläche – ohne zu wissen, wer sich jeweils unter der anderen Maske verbirgt. „Unsere Gesichter haben wir erst gesehen, als wir um Mitternacht die Masken abgenommen haben“, erzählt Anita Schulze.

Erster Kuss nach dem Ball

Damals wussten die beiden noch nicht, dass sie schon im Jahr darauf heiraten würden. Genauso wenig ahnten sie, dass diese Ehe über 65 Jahre lang halten sollte. Gründonnerstag feiern die Nedlitzer ihre Eiserne Hochzeit.

Doch erstmal zurück in die Faschingszeit des Jahres 1954, in der die beiden ihre Liebe für einander entdeckten. Nach dem Ball begleitete der damals 21-jährige Gerhard seine ein Jahr jüngere Tanzpartnerin nach Hause. Alleine habe er sie nicht durch den Wald gehen lassen wollen. „Wir haben uns ganz anständig unterhalten“, erzählt Anita Schulze.

Am Gartenzaun hätten sich die beiden schließlich verabschiedet. Als sie die Haustür aufschließen wollte, sei Anita aufgefallen, dass ihr Begleiter immer noch am Zaun stand. „Sie stehen ja immer noch da!“ habe sie gerufen. Er wolle nur sichergehen, dass sie auch wirklich ins Haus gehe, habe Gerhard zurückgegeben. „Da bin ich nochmal zurück, habe ihm ein Küsschen gegeben und bin abgehauen“, erzählt Anita Schulze.

Ein Küsschen zur Eisernen Hochzeit. Anita und Gerhard Schulze haben Ostern 1955 geheiratet. Quelle: Friedrich Bungert

Ja-Wort im Nedlitzer Elternhaus

Nach diesem Abend im Februar 1954 war es um die beiden geschehen. Immer häufiger ging die junge Anita in das Landkino, in dem Gerhard als Kartenabreißer arbeitete. Den Mahnungen der strengen Mutter zum Trotz verbrachten Anita so viel Zeit wie möglich mit ihrem Gerhard.

Noch im selben Jahr wurde Anita schwanger mit einem Sohn. Obwohl die beiden sich erst ein knappes Jahr kannte, beschlossen sie zu heiraten. „Das war damals eben so“, sagt Anita Schulze. Am Ostersamstag des Jahres 1955 gaben sich Anita und Gerhard das Ja-Wort auf dem Hof von Gerhards Eltern in Nedlitz – in dem Haus, in dem das Ehepaar heute noch lebt.

Das alles ist nun genau 65 Jahre her. „Ich bin stolz, dass wir es so lange geschafft haben“, sagt die 85-Jährige. Ihr Tipp für eine lange und glückliche Ehe: zusammenhalten. „Wir haben immer an einem Strang gezogen“, sagt sie. Für das gemeinsame Glück hätten beide immer mal wieder „zurückstecken müssen“, aber das gehöre nunmal dazu.

„Wir haben uns gesucht und gefunden“

„Wie alle anderen hatten auch wir unsere Höhen und Tiefen“, erzählt Gerhard Schulze. Harte Arbeit auf dem Hof, finanzielle Sorgen, Krankheit – alles habe das Ehepaar gemeinsam durchgestanden. „Wir haben uns einfach gesucht und gefunden.“

Wegen der Coronakrise muss die geplante Feier zur Eisernen Hochzeit leider erstmal ausfallen. Ihre 65-jährige Ehe wollten die Schulzes eigentlich im Potsdamer Restaurant Kades am Pfingstberg feiern, wo sie auch schon ihren diamantenen Hochzeitstag begangen haben. Stattdessen gibt es nun Kaffee und Kuchen mit dem Sohn und der Schwiegertochter. Die Jubiläumsfeier wollen die Schulzes auf jeden Fall nachholen, betont Anita Schulze. Wenn nicht im Sommer, dann eben im nächsten Jahr.

Von Hannah Rüdiger