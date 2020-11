Teltow

Ein Opel-Fahrer hat am Montagmorgen in der Mahlower Straße in Teltow Fahrradfahrer erfasst und verletzt. Der 81-jährige Radfahrer wollte den Fußgängerüberweg beim Rewe-Markt passieren und wurde von dem Autofahrer offenbar zu spät registriert.

Ein versuchtes Ausweichmanöver scheiterte. Der Radfahrer stürzte und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline