Potsdam

Eine 84-jährigen Potsdamerin ist am Montag Opfer eines plumpen Betruges geworden. Trotz des entstandenen Schadens hatte die Dame Glück: eine aufmerksame Mitarbeiterin einer Apotheke verhinderte nämlich Schlimmeres.

Die Seniorin war nach bisherigen Erkenntnissen am Nachmittag in einer Apotheke erschienen, um sich dort eine Schutzmaske zu kaufen. Dabei erwähnte sie gegenüber der Angestellten, dass sie anschließend Geld bei der Bank holen wolle, weil eine Angehörige jemanden überfahren hätte und sie nun Geld brauche, um ihre Verwandte auszulösen. Die Mitarbeiterin erkannte darin eine gängige Betrugsmasche, informierte die Polizei und verhinderte so offenbar größeren Schaden.

Bereits mehrere tausend Euro gezahlt

Wie sich bei der Befragung durch die Beamten herausstellte, hatte die Seniorin zuvor bereits mehrere tausend Euro an einen unbekannten Mann übergeben. Der Grund: Sie hatte einen Anruf von einer Person erhalten, die sie für ihre Schwiegertochter hielt und die ihr eine Wohnanschrift für die Übergabe mitgeteilt hatte. Wenig später erhielt sie erneut einen Anruf mit der Anweisung, noch mehr Geld zu holen.

Nach Angaben der Polizei wurden im Bereich des Polizeireviers Bad Belzig am Montag insgesamt sieben Fälle dieser Betrugsmasche gemeldet. In allen Fällen rief eine unbekannte männliche Person bei den Senioren an und gab an, dass der Sohn oder die Tochter der jeweils Angerufenen einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution zur Freilassung aus dem Gewahrsam benötigt werde. Die Bürger bemerkten in allen gemeldeten Fällen, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte und verständigten die Polizei.

Schockanrufe sind eine gängige Betrugsmasche

Die Polizei weist darauf hin, das der sogenannte Schockanruf eine bekannte Betrugsmasche ist. Oftmals ältere Menschen erhalten dabei einen Anruf, bei dem eine Notsituation eines nahen Angehörigen suggeriert wird. Dabei erzählen die Täter beispielsweise folgende Geschichten:

Ein Angehöriger habe einen Unfall verursacht, bei dem jemand schwer oder gar tödlich verletzt wurde. Nun sei der Angehörige in Haft und könne nur mit einer Kaution freikommen. Zusätzlich oder alternativ wird behauptet, dass man die Behandlungs- bzw. Beerdigungskosten des Opfers zahlen müsse. Die Täter geben sich dabei oft auch als Polizisten aus, um das Vertrauen der Angerufenen zu erschleichen.

Eine weitere Legende ist, dass ein Angehöriger schwer krank sei und dringend sehr teure Medikamente brauche.

Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie sich nicht von solch abenteuerlichen Geschichten überrumpeln! Legen Sie auf und verständigen Sie die Polizei.

Von MAZonline