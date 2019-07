Potsdam-West

Kurz nach Mitternacht am Dienstag meldete sich ein 86-jähriger Potsdamer bei der Polizei und fragte, wann er sein Geld, immerhin mehrere tausend Euro, zurückbekäme. Er schilderte, dass er dieses einem angeblichen Polizisten durch das Fenster seiner Wohnung gegeben hätte. Zuvor bekam er einen Anruf, indem ihm die „ Polizei“ mitteilte, dass er beraubt werden solle und zur Sicherheit all sein Bargeld, was er zu Hause hat, an einen Polizisten geben soll. Dieses tat er auch. Als die zugesagte Rückgabe jedoch nicht stattfand, meldete der Rentner sich bei der richtigen Polizei, wodurch der Betrug aufflog. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Umfeld der Wohnung, konnte kein Tatverdächtiger mehr gefasst werden. Der Geldabholer soll etwa 30 Jahre gewesen sein und ortsüblichen Dialekt gesprochen haben.

Von MAZonline