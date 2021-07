87-jähriger Potsdamer seit Donnerstag vermisst

Bornstedter Feld

Seit Donnerstagnachmittag wird der 87 Jahre alte demenzkranke Günter Weber in Potsdam vermisst. Nach Angaben seiner Enkelin Svenja Ebel ist sein Verschwinden aus dem Vitanas-Heim an der Papelallee am 1. Juli gegen 16 Uhr aufgefallen, als sein Sohn ihn besuchen wollte und nicht mehr im Zimmer vorfand. Er hat zwei Söhne und drei Enkel.

Eine sofortige Suche im Heim und der Umgebung blieb erfolglos. Auch der Sohn und dessen Bruder waren beteiligt. In der Nacht suchte dann die Polizei bis drei Uhr morgens am Freitag nach ihm, gleichfalls erfolglos.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Mann lebt erst seit eineinhalb Wochen in dem Heim, kennt sich aber bestens in Potsdam aus; er lebte seit 60 Jahren in Groß Glienicke. Dort verschwander auch schon einige Male, tauchte aber immer nach spätstens einer halben Stunde wieder auf. Die Demenz schreitet allerdings voran, so dass niemand weiß, ob er nach Groß Glienicke oder uns Heim zurück findet.

Günter Weber im Mai in Groß Glienicke Quelle: privat

Die Lage wird verschärft, weil er Parkinson hat und auf Tabletten angewiesen ist. Die Krankheit macht sich sichtbar durch Grimassenschneiden. Er braucht einen Gehstock, den er offanbar bei sich hat. Womit er bekleidet ist, konnte die Enkelin nicht sagen.

Die Polizei bestätigte gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung am Samstagmittag den Fall und dass weiter nach dem Vermissten gesucht wird.

Von Rainer Schüler