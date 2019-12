Potsdam

Eine 39-jährige Frau aus Finnland soll am Samstagnachmittag in einer Sparkassenfiliale in Drewitz eine 88-jährige Seniorin überfallen haben. Die Frau hatte am Geldautomaten gerade Bargeld abgehoben, als sie von der Finnin geschlagen, getreten und bestohlen wurde. Wie viel die Seniorin abgehoben hatte, wird nach Polizeiangaben noch untersucht. Auf der Flucht wurde die Tatverdächtige von aufmerksamen Zeugen festgehalten und anschließend der Polizei übergeben, die inzwischen alarmiert worden war.

Im Ergebnis ihrer Fahndung konnte die Polizei außerdem in der Nähe der Sparkasse einen 56-jährigen Finnen feststellen, dessen Beteiligung am Raubüberfall die Polizei nicht ausschließt. Die überfallene Seniorin erlitt einen Schock und Verletzungen an den Handgelenken und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Frau plötzlich zur Seite gestoßen

Im Rahmen der Ermittlungen meldete sich eine weitere 60-jährige Frau, die angab, unmittelbar vor dem Überfall von der Finnin auf öffentlicher Straße plötzlich zur Seite gestoßen worden zu sein. Dabei stürzte die Seniorin und zog sich eine Gehirnerschütterung zu. Sie wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und nach einer ambulanten Versorgung wieder entlassen.

Die Tatverdächtigen werden derzeit noch vernommen. Ob sie in Haft genommen werden, soll die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages noch entscheiden.

Von Heinz Helwig