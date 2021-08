Potsdam

Von 252 Schulen und Kitas sind derzeit nur 17 von Corona-Infektionen betroffen. Wie die Stadtverwaltung Potsdam am Montagnachmittag der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) mitteilte, sind an der Weidenhof- und an der Schiller-Grundschule jeweils drei Kinder infiziert, in der Grundschule am Humboldtring zwei.

Insgesamt sind 26 Kinder und sechs Mitarbeiter infiziert und in Quarantäne. Als enge Kontaktpersonen sind aber auch 515 Kinder und Jugendliche in die häusliche Absonderung geschickt worden.

Im August sind bislang 8000 Personen in den drei Impfzentren Metropolishalle, Klinikum „Ernst von Bergmann“ und Heinrich-Heine-Klinik geimpft worden. Davon waren 36 Prozent Erst- und 64 Prozent Zweitimpfungen. Außerdem hat man 800 Personen bei mobilen Impfständen geimpft. Dort waren es 88 Prozent Erst- und 12 Prozent Zweitimpfungen. Wieviele Potsdamer insgesamt erst- oder zweitgeimpft sind, weiß die Stadt nicht.

In dieser Woche wird wieder neben den Impfzentren an folgenden mobilen Impfstation ohne Termin geimpft:

Dienstag: im Rahmen des Regionalligaspiels SV Babelsberg 03 gegen Jena von 16 bis 19 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion

Donnerstag: 11 bis 19 Uhr Alter Markt

Freitag: „Waldstadt impft!“ von 13 bis 19 Uhr im „Haus der Begegnung“, Zum Teufelssee 30

Freitag: „Stern impft“ von 13 bis 19 Uhr im „Bürgerhaus Sternzeichen“, Galileistraße

Freitag: im Rahmen des Bundesligaspiels Turbine Potsdam gegen Jena von 16 bis 19.15 Uhr im Karl-Liebknecht-Stadion

Samstag: von 10 bis 13 Uhr auf dem Wochenmarkt Babelsberg

Samstag:von 11 bis 20 Uhr Platz vor dem Brandenburger Tor

Alle Infos dazu finden Sie auf www.potsdam.de/impfen.

Von Rainer Schüler