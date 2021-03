Satzkorn

Die Stadt bekennt Farbe in der Debatte um die umstrittene Autobahnraststätte „Havelseen“ an der A10 bei Satzkorn. Nachdem Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) vor einigen Tagen mit einem Brief bereits beim Bundesverkehrsministerium intervenierte, lehnt die Verwaltung das Vorhaben nun auch im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens offiziell grundsätzlich ab. Die Stellungnahme der Stadt im Rahmen der Behördenbeteiligung ergibt im Ergebnis eine Ablehnung des gesamten Vorhabens.

„Alternative Standorte wie Wolfslake wurden nur unzureichend geprüft“

„Die Planung muss deutlich überarbeitet werden. Alternative Standorte wie Wolfslake wurden nur unzureichend geprüft“, sagte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Der bisherige Standort Wolfslake, wo die Gemeinde Schönwalde-Glien eine Erweiterung der Tank- und Rastanlagen sogar befürwortet, sei unzureichend und unter Annahme veralteter Verhältnisse geprüft worden.

Dabei kritisierte er auch indirekt die Landesbehörden. „In Krampnitz prüfen wir sehr umfänglich die bürgerschaftliche Seite und da sind wir noch nicht im Planfeststellungsverfahren“, sagte er. Mit anderen Worten: Die Stadt hätte sich ein ähnliches Vorgehen gewünscht, damit die Kommune und die Anwohner nicht erst in diesem späten Verfahrensschritt beteiligt werden.

Tatsächlich hatte die Verwaltung erst Mitte 2020 erste Unterlagen zu dem Vorhaben erhalten, die allerdings sehr knapp gehalten gewesen wären. „Das Konfliktpotenzial des Vorhabens wird – abgesehen davon, dass Landwirtschaftsflächen in Anspruch genommen und versiegelt werden – daher als mäßig bis gering eingeschätzt“, hieß es damals.

Ursprüngliche Einschätzung war „zu positiv“

Jetzt, wo durch die Planunterlagen alle Details bekannt sind, gibt es zahlreiche Einwände seitens der Verwaltung. „Wir haben eine Konfliktlage und sehen die Gefahr der Zersiedlung. Es gehen zudem ertragreiche landwirtschaftliche Flächen verloren. Auch das Potenzial für menschliche Erholung wird verringert“, erklärte Erik Wolfram, Chef des Bereichs Stadtplanung. Die ursprüngliche Einschätzung der Stadt war im Nachhinein „etwas zu positiv“.

Doch dafür gebe es einen Grund: In die Standortfindung war die Stadt Potsdam nicht involviert. „Vom Landesbetrieb Straßenwesen hieß es, dass Wolfslake nicht ginge. Das war aber sehr kurz gegriffen. Es wirkt, als hätte man dort Wolfslake vor zehn Jahren abgehakt“, sagte Wolfram.

Bürger haben noch bis 15. April Gelegenheit, sich offiziell zu dem Projekt zu äußern.

Von Peter Degener