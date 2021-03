A 10 bei Ferch: Wenn ein Unfall zu zwei Folgeunfällen führt

Ferch

Auf der A10 in Richtung Hannover kam es am Dienstagnachmittag zu einer dramatischen Unfall-Serie. Wegen einer Tagesbaustelle stockte der Verkehr. Gegen 14 Uhr kommt es zu einem ersten schweren Unfall mit drei Lastwagen. Ein Fahrer wird schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in das nächste Krankenhaus geflogen.Eine weitere Person musste ebenfalls verletzt mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die A10 wurde voll gesperrt.

Der Pkw, der am Stauende in einen Lkw fuhr. Quelle: Julian Stähle

Aus diesem Grund bildete sich ein weiterer Stau. Nur zwei Kilometer von der Unfallstelle entfernt krachte ein Pkw in einen am Stauende stehenden Lkw, schleuderte gegen die Leitplanke und kam neben dem Lkw zum Stehen. Zwei weitere Verletzte mussten mit Rettungswagen in das nächste Krankenhaus gebracht werden. Das Teilstück der A10 wurde bis auf Weiteres gesperrt, nur zwei Fahrbahnen konnten bis zur nächsten Ausfahrt freigegeben werden.

Aus dieser Vollsperrung resultierte ein weiterer Stau, der sich bis in die Nachmittagstunden auf 20 Kilometer erstreckte. Im Dreieck Nuthetal unter einer Brücke kam es zum dritten Unfall. Ein Lkw prallte in einen bereits am Stauende stehenden Lkw. Durch das späte Ausweichen krachte der Fahrer des Lkw mit der Beifahrerseite in den Lkw, so dass er dem bereits stehenden mit Metallteile beladenen Lkw die Ladefläche aufriss. Überall lag das Warengut auf der Fahrbahn verteilt.

Und schließlich der dritte Crash mit aufgerissener Ladefläche am Dreieck Nuthetal. Quelle: Julian Stähle

Die Aufräumarbeiten werden bis in die späten Abendstunden andauern - der Abschleppdienst läuft auf Hochtouren. „Wir wären viel früher hier gewesen, und wäre mit den Bergungsarbeiten schon früher durch, wenn sich die Menschen an die Rettungsgasse halten würden...“, schimpfte Bernd Witt vom Bergungsunternehmen.

Von MAZonline