A 10 bei Potsdam: Umfangreiche Bauarbeiten über zwei Jahre geplant

Potsdam

Ab Montag, 31. August, bis Dezember 2022 müssen Autofahrer auf der A 10 Westlicher Berliner Ring, zwischen der Havelbrücke und der Anschlussstelle Potsdam, Geduld beweisen müssen. Denn es werden dort umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt. Das teilte der Landesbetrieb Straßenwesen am Donnerstag mit.

Auf einer Länge von knapp sieben Kilometer wird die Fahrbahn in Richtung des Autobahndreiecks Havelland erneuert. Zwischen der Anschlussstelle Leest und der Anschlussstelle Potsdam-Nord werden gleichzeitig vier Brücken saniert.

Anzeige

Arbeiten in drei Bauabschnitte unterteilt

Der erste Bauabschnitt betrifft die Strecke zwischen der Havelbrücke und der Anschlussstelle Leest. Dort werden die Entwässerungsanlagen im Mittelstreifen saniert. Außerdem wird die Decke der Fahrbahn einschließlich des Parkplatzes erneuert. Und auf der Richtungsfahrbahn zum Autobahndreieck Havelland werden die Schutzplanken erneuert.

Weitere MAZ+ Artikel

Wegen der begrenzten Platzverhältnisse können die Arbeiten nur bei halbseitiger Sperrung durchgeführt werden. Das bedeutet, pro Fahrtrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstelle Leest wird so lange wie möglich offengehalten, nur für die Herbstferien (12.10.-24.10.2020) muss die Anschlussstelle gesperrt werden. Dann wird die Fahrbahn erneuert. Der Verkehr wird für diese Zeit über die Anschlussstelle Phöben bzw. Anschlussstelle Potsdam-Nord geführt und muss dort wenden. Nach Beendigung der Arbeiten in diesem Abschnitt wird der Verkehr in diesem Abschnitt wieder freigegeben und die Arbeiten werden im zweiten Bauabschnitt fortgeführt.

Der zweite Bauabschnitt besteht von der Anschlussstelle Leest bis zur Anschlussstelle Potsdam-Nord auf der Fahrbahn Richtung Autobahndreieck Havelland. Hier werden ebenfalls die Entwässerungsanlagen im Mittelstreifen saniert. Zudem werden die Brücken über dem Eichholzweg, über einen Wirtschaftsweg, über der Uetzer Dorfstraße und über der Bundesstraße B 273 - Anschlussstelle Potsdam erneuert. Auch hier wird außerdem die Decke der Fahrbahn erneuert und die Schutzplanken umgerüstet.

Der dritte Bauabschnitt wird von der Anschlussstelle Leest bis zur Anschlussstelle Potsdam-Nord auf der Fahrbahn Richtung Autobahndreieck Werder bestehen. Und beinhaltet folgende Arbeiten: Erneuerung der eben genannten Brücken auf diesem Fahrbahnteil sowie Erneuerung der Asphaltdecke in den Anschlussbereichen an die Bauwerke.

Nur ein Fahrstreifen pro Richtung

Auch für den zweiten und dritten Bauabschnitt wird der Verkehr mit je einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung an der Baustelle vorbeigeführt. Die Anschlussstelle Potsdam-Nord wird offengehalten. Lediglich zur Erneuerung der Planken sind tageweise Einschränkungen an der Ausfahrt erforderlich.

Für den Abbruch der alten Brückenteile und die Montage der neuen sind Vollsperrungen der unterführten Straßen und Wege erforderlich. Diese Vollsperrungen werden so koordiniert, dass die betroffenen Anwohner nach wie vor ihre Häuser erreichen können. Die Vollsperrungen werden insbesondere an der Brücke über Bundesstraße B 273 - Anschlussstelle Potsdam nachts oder an Wochenenden durchgeführt.

Baufirma bekommt Bonus, wenn sie schnell fertig wird

Genauere Termine zum Bauablauf und zu Sperrzeiten sowie zu Umleitungsstrecken werden kurz vor Beginn der Bauarbeiten mitgeteilt. Der Landesbetrieb erwartet Staus, deshalb wird er während der gesamten Bauzeit eine mobile Stauwarnanlage aufstellen.

Der Bund investiert etwa zwölf Millionen Euro in die Sanierungsarbeiten. Um die Brückenbauarbeiten möglichst kurz zu halten, wurde mit dem Bauauftragnehmer eine Bonusvergütung vereinbart. Das heißt: Je kürzer die Bauzeit, desto höher der Bonus.

Das Bauvorhaben wurde vom Landesbetrieb Straßenwesen geplant und begonnen, ab 2021 übernimmt die Autobahn GmbH die Fortführung des Projekts.

Von MAZonline