Satzkorn

Das Planfeststellungsverfahren gegen die geplante Autobahnraststätte „Havelseen“ am Berliner Ring im Potsdamer Norden wird nicht ausgesetzt. Die vorzeitige Einstellung des Verfahrens wegen der von Ihnen genannten Gründe wird nicht beabsichtigt, da sich das Planfeststellungsverfahren gerade der von Ihnen erklärten Kritikpunkte annehmen wird“, teilte das Landesamt für Bauen und Verkehr ( LBV) jetzt der Bürgerinitiative „Potsdamer Norden“ mit.

Öffentliche Auslegung beginnt am 15. Februar

Demnach bereitet das LBV derzeit die öffentliche Auslegung der Unterlagen für das Verfahren vor, die vom 15. Februar bis 15. März erfolgen soll. Die Behörde erklärt, dass Naturschutzverbände und Anwohner sich mit ihren Belangen beteiligen könnten. „Im Verfahren werden zudem Alternativen geprüft und bewertet. Ergebnis des Verfahrens kann daher auch sein, dass dem Vorhabenträger Auflagen erteilt werden oder das Vorhaben sogar abgelehnt wird“, erklärt die Behörde.

Vorzugsstandort nach jahrelanger Prüfung liegt bei Satzkorn

Letzteres ist allerdings äußerst unwahrscheinlich. Dem im November gestarteten Planfeststellungsverfahren ging ein zwei Jahrzehnte andauernder Prüfprozess voraus, bei dem sich der Standort auf der Westseite der Autobahn zwischen Satzkorn und Paaren als Vorzugsstandort für den Landesbetrieb Straßenwesen herausstellte.

Die dortigen Anwohner wurden allerdings erst durch die Berichterstattung in der MAZ Ende August auf das Projekt aufmerksam. Eine Tankstelle und 103 Stellplätze für LKW sind geplant. Die Raststätte soll die weiter nördlich gelegenen Raststätten Wolfslake Ost und West langfristig ersetzen. Mehr als 20 Hektar Ackerfläche sind betroffen.

Die BI hatte in einem offenen Brief an den brandenburgischen Minister für Infrastruktur und Landesplanung, Guido Beermann ( CDU), gefordert, das Verfahren einzustellen und zuerst eine politische Standortentscheidung herbeizuführen. Die Potsdamer Linken forderten zumindest die Aussetzung des Verfahrens, bis die Anwohner gehört wurden und geprüft ist, ob die bisherigen Standorte in Wolfslake nicht erweitert und erhalten werden könnten. Die BI will sich gegen das Planverfahren wehren und „bereitet juristische Schritte vor“. Dazu sammelt die Initiative Spenden.

Von Peter Degener