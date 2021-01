ADAC-Studie: Potsdam hat die unzufriedensten Autofahrer Deutschlands

Potsdam

Die unzufriedensten Autofahrer Deutschlands leben in Potsdam. Das geht aus der Umfrage „Mobil in der Stadt“ hervor, die der ADAC hervor am Freitag vorstellte. In der Studie untersuchte der Automobilclub die Zufriedenheit von Verkehrsteilnehmern in deutschen Städten mit 150.000 bis 300.000 Einwohnern. Im Gesamtranking landete Potsdam im Mittelfeld, Potsdamer Autofahrer äußerten sich jedoch deutschlandweit am kritischsten. Einen Spitzenplatz, fünf von 29, konnte sich die Landeshauptstadt in der Bewertung für Fußverkehr sichern.

Unter Berücksichtigung aller Verkehrsgruppen landet Potsdam auf Platz zwölf von 29. Die Studie „Mobil in der Stadt“ untersuchte die Zufriedenheit der Menschen mit der jeweiligen Mobilitätssituation in 29 mittelgroßen deutschen Städten. Dabei wurden die Bewertungen von Auto- und Radfahrern, Fußgängern und ÖPNV-Nutzern sowohl einzeln betrachtet, als auch in einem Gesamtindex zusammengefügt.

Anzeige

Potsdams größtes Problem: Fehlende Parkplätze und hohe Parkgebühren

Dass Autofahrer mit ihrer Situation in Potsdam derart unzufrieden sind, liegt laut Umfrage vor allem am Baustellenmanagement, dem Parkraumangebot im gesamten Stadtgebiet und der Höhe der Parkgebühren. Volker Krane, Vorstand für Verkehr im ADAC Berlin-Brandenburg, kann den Frust der Autofahrer nachvollziehen, weist aber zugleich auf die baulichen Gegebenheiten der Stadt Potsdam hin: „Baustellen und der damit verbundene Stau haben natürlich ein großes Frustpotenzial. Doch Potsdam stellt aufgrund seiner historischen Altstadtstruktur und geographischen Lage eine Herausforderung für das Baustellenmanagement dar. Eine einzelne Baustelle kann schnell zum Verkehrsinfarkt führen.“

Lesen Sie auch: Drohender Verkehrsinfarkt: Golmer Ortsvorsteherin will Drahtseilbahnen

Während die Parkgebühren – auch im Städtevergleich – für den ADAC Regionalclub trotz der Ergebnisse keinen Anlass zur Kritik darstellen, sieht er jedoch deutlichen Handlungsbedarf in puncto Parkraumangebot. „Das geringe Parkraumangebot würde nicht so stark zum Tragen kommen, wenn Potsdam sein Park-and-Ride-Angebot (P+R) und die Parkleitsysteme intelligent und smart ausbauen würde. Ein Parkplatz ist nur so gut, wie die Möglichkeit, ihn auch zu finden“, erklärt Volker Krane.

Zufriedene ÖPNV-Nutzer, Fahrradfahrer und Fußgänger

Dass ein besonderer Bedarf nach der Ausweitung von P+R-Angeboten besteht, zeigen auch die Umfrageergebnisse der ÖPNV-Nutzer, die das mangelnde Angebot von Parkplätzen an Stationen und Bahnhöfen am häufigsten kritisieren.

Der ADAC Monitor zeigt aber auch, dass ÖPNV-Nutzer, ebenso wie Radfahrer und Fußgänger, die Stadt Potsdam insgesamt überdurchschnittlich gut bewerten. Einen Kritikpunkt greift Verkehrsvorstand Volker Krane aber dennoch auf: „Es zeigte sich, dass Radfahrer das Verhalten von anderen Radfahrern und Fußgängern kritisierten; Fußgänger wiederum das Verhalten der Radfahrer. Wir appellieren an jeden Verkehrsteilnehmer: nehmt gegenseitig Rücksicht und hinterfragt auch das eigene Verhalten.“

Die vollständigen Ergebnisse des ADAC-Monitors finden Sie hier.

Von Feliks Todtmann