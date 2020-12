ARTventskalender 15: Gambenspielerin Christiane Gerhardt

Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Mein Name ist Christiane Gerhardt, ich bin Musikerin und Rhythmuspädagogin in Berlin und im Potsdamer Klein Glienicke.

Anzeige

Was mache ich?

Im Klein Glienicker „Havelschlösschen“, einem wundervollen Ballsaal am Ufer der Glienicke Lake, bieten wir Konzerte, Unterricht, Kurse und Instrumentenbau an. Mein Hauptinstrument ist die Viola da Gamba, ein weich und warm klingendes Streichinstrument des Barock. Meine Konzertprogramme sind sehr bunt, denn ich schlage oft Brücken von der Barockmusik zu anderen europäischen und ferneren Kulturen, insbesondere dem Iran, mitunter auch zum Jazz und schreibe eigene Musik, die diese Vorliebe wiederspiegelt. Ich unterrichte unglaublich gerne und finde es spannend, mit jedem Schüler die Musik neu zu erforschen, das künstlerische Selbstbewusstsein, die Vorstellungskraft und die künstlerische Freiheit zu erwecken und zu entwickeln. Ich habe schöne Methoden, die es jedem ermöglichen mit jedem Musik zu machen.

Wo findet man mich?

Auf der Website: www.gambenunterricht.de und www.gambe.de sowie dem YouTube-Kanal „ Celeste Sirene“.

Was kann man von mir kaufen?

Musikalische Geschenke, Grüße und Überraschungen. Beispielsweise die CD „Amo la vita –Barock und Orient, mit einer Prise Jazz“, eine bunte Mischung mit ungewöhnlichen Instrumenten. Die CD „Les Amusements“ mit intimer Musik vom Versailler Hof (Théorbe, Viola da Gamba) oder die CD „Prinzessin Sara und ihre Bande“. In der Geschichte am Hofe August XVII. droht das gesittete Hofleben zu entgleisen.

Was kostet meine Kunst ?

Das ist ganz unterschiedlich. Hauskonzerte mit einem musikalischen Blumenstrauß, 30 bis 60 Minuten Konzert oder die Vorstellung eines unbekannten und besonderen Instrumentes kosten 100 Euro. Eine Schnupperstunde gibt es gratis. Jede weitere Stunde à 60 Minuten kostet 45 Euro.

Von Sarah Kugler