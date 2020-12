Potsdam

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Michael Lüder, Fotograf aus Potsdam.

Was mache ich?

Hochzeitsfotografie, Porträtfotografie, Bild- und Gemäldereproduktionen, Still- und Produktfotografie, Landschafts- und Architekturfotografie, Reportage und Laborservice. Mein Schwerpunkt liegt vor allem auf Porträts, derzeit arbeite ich außerdem an fotografischen Adaptionen alter Gemälde.

Wo findet man mich?

Auf meiner Website www.michael-lueder.de oder im Rechenzentrum Potsdam, Raum 134/5, Dortustraße 46. Einige meiner Fotografien sind derzeit im Galerie Café Matschke, Alleestraße 10, ausgestellt. 40 Fotos aus den Jahren 2001 bis 2020 sind dort zu sehen, sechs sind fotografische Adaptionen von alten Gemälden.

Was kann man von mir kaufen?

Auftragsfotografien oder Werke aus meiner Ausstellung.

Was kostet meine Kunst?

Ganz unterschiedlich. Die Preise für die fotografischen Adaptionen alter Gemälde liegen zwischen 480 Euro und 1500 Euro.

Von Sarah Kugler