ARTventskalender 20: Die Potsdamer Autorin Grit Poppe

Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst.

Wer bin ich?

Ich bin Autorin und schreibe Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Was mache ich?

In diesem Jahr sind von mir vier Bücher erschienen: „Angstfresser“, ein Roman für Erwachsene, „Alice Littlebird“, ein Roman für Kinder ab 11, „Wilma Wunderhuhn“, ein Bilderbuch und gerade erst frisch auf dem Buchmarkt: „Verraten“, ein Roman ab 14, auch für Erwachsene geeignet.

Wo findet man mich?

Meine Website ist hier zu finden: www.grit-poppe.de Und ich habe auch bei Facebook eine Autoren-Seite: www.facebook.com/Grit-Poppe sowie ein Profil auf Instagram unter gritpoppe.

Was kann man von mir kaufen?

Kaufen kann man von mir Kinderbücher, die auch Abenteuergeschichten sind, wie beispielsweise „Joki und die Wölfe“ und „Alice Littlebird“. Romane für Jugendliche und interessierte Erwachsene wie „Verraten“ und natürlich auch den Roman „Angstfresser", der für Erwachsene gedacht ist. Eine besondere Empfehlung ist außerdem die Neuerscheinung „Einer von Tausend. Eine Berliner Geschichte“ von Detlef Jablonski, bei der ich als Co-Autorin den Autor bei der Entstehung seines Buches begleitet habe.

Was kostet meine Kunst?

Von 12 Euro für „Verraten“ bis 20 Euro für „Angstfresser“.

Von Sarah Kugler