Keine Konzerte, keine Lesungen, keine Ausstellungen: Coronabedingt fehlt es Kulturschaffenden in diesem Jahr an Möglichkeiten, ihre Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren. Um sie zu unterstützen und gleichzeitig schöne Geschenktipps geben zu können, stellen wir in unserem „ARTventskalender“ 24 Künstler aus Potsdam und Umgebung in Steckbriefform vor. Die Fragen beantworten die Künstler jeweils selbst. Hier finden Sie alle bisher erschienenen Türchen auf einen Blick:

Türchen Nummer 1

Künstlerin Nora Fritz Quelle: Manuela Clemens

Nora Fritzist eine Potsdamer Siebdruck-Künstlerin, die außerdem die Galerie „Futur eins“ im Rechenzentrum initiiert hat. Dort finden Kunstinteressierte Werke von vielen Künstlern aus dem Rechenzentrum. Den Steckbrief zu der Galerie lesen Sie hier

Von Sarah Kugler