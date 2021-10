Potsdam

Aufgrund der Bauarbeiten rund um das Leipziger Dreieck und am Potsdamer Hauptbahnhof wird es in der brandenburgischen Landeshauptstadt ab dem 19. Oktober 2021 bis Ende des Monats zu weitreichenden Einschränkungen im Straßenbahn-Verkehr kommen.

Wie der Verkehrsbetrieb Potsdam mitteilte, wird „aufgrund von Fahrleitungsarbeiten im Bereich des Potsdamer Hauptbahnhofs“ das Schienennetz des Tramverkehrs auf den Linien 91, 92, 93, 96 und 99 werktags mehrere Stunden am Abend sowie an den beiden restlichen Oktober-Wochenenden den ganzen Tag über unterbrochen.

Ab 21 Uhr Busse statt Straßenbahnen

Den Angaben des Unternehmen zufolge werden die Straßenbahnen der genannten Linien ab dem 19. Oktober werktags lediglich bis 21 Uhr durchfahren, dann wird das Verkehrsnetz in ein getrenntes Nord- und Südnetz geteilt. An den Wochenenden wird es sogar zu keiner Zeit eine durchgehende Verbindung der Linien 91, 92, 93, 96 und 99 geben. Das geteilte Verkehrsnetz hat dann jeweils von Freitagabend 21 Uhr bis Sonntagnacht (Betriebsschluss) Bestand.

Die Straßenbahnen enden während der jeweiligen Zweiteilung des Verkehrsnetzes immer am Platz der Einheit (Nordnetz) beziehungsweise im Südnetz an den Haltstelle Eduard-Claudius-Straße/ Heinrich-Mann-Allee.

Längere Reisezeiten, keine Fahrräder

Zur Überbrückung des zweigeteilten Verkehrsnetzes in Potsdam wird in der Zeit vom 19. Oktober bis zum 31. Oktober 2021 ein Ersatzverkehr zwischen Platz der Einheit und Bahnhof Rehbrücke eingerichtet. Dabei kommt es zu verlängerten Reisezeiten und nicht alle Anschlüsse können wie gewohnt erreicht werden. Es ist zudem zu beachten, dass in den Bussen des Ersatzverkehrs Fahrräder nicht mitgenommen werden dürfen.

Von MAZonline