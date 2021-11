Potsdam

„Ihre Impfausweise, bitte!“ – Ab dem 24. November gilt auch in Potsdamer Bussen und Bahnen die 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr. Das heißt nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen mitfahren. Um die Einhaltung der Regel zu kontrollieren, will der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) stichprobenhafte Nachweiskontrollen durchführen, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir bitten unsere Fahrgäste, die jeweils für sie geltenden Nachweise griffbereit zu halten“, heißt es weiter. Die akzeptierten Nachweise sind: Impfpass, Genesenen-Bescheinigung oder aktueller Schnelltest, der nicht älter ist als 24 Stunden. Schüler sind von der 3G-Regel ausgenommen, das gilt für alle Schulformen und Berufsschulen sowie Sonder- und Förderschulen. Für Studierende gilt die 3G-Regel.

Fahrgäste ohne 3G-Nachweis müssen aussteigen

Kann ein Fahrgast den entsprechenden Nachweis nicht vorzeigen, „entfällt die Beförderungspflicht.“ Das heißt konkret: Der Fahrgast muss an der nächsten Station aussteigen und darf nicht weiterfahren. Der ViP wisse um die Kurzfristigkeit der Maßnahme, aber setze auf die Vernunft und Kooperationsbereitschaft der Fahrgäste.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kontrollen werden durch den Sicherheitsdienstleister GSE Protect durchgeführt, der auch für die Fahrscheinkontrollen zuständig ist. „Die Kontrolleure sind erprobt. Aber für die Kontrolle der 3G-Regel wird es vorher noch eine spezielle Einweisung geben“, sagte Stefan Klotz, Pressesprecher der Stadtwerke Potsdam.

Kein Vordereinstieg in Bussen mehr möglich

Zusätzliche Kräfte sind für die Nachweiskontrollen nicht vorgesehen. „Wir beginnen erst einmal mit den vorhandenen Kräften. Es kann aber immer noch sein, dass zukünftig noch einmal nachjustieren“, so Klotz. Die Verstöße würden protokolliert, eine fixe Zahl an durchzuführenden Stichproben gebe es nicht. Auch die Kontrolleure selbst werden vor ihrer Schicht kontrolliert, denn die 3G-Regel gilt auch für sie.

Die Pflicht zum Tragen einer FFP-2 oder OP-Maske gilt weiterhin. Aber eine Neuerung gibt es in den Potsdamer Bussen: Hier ist, wie auch schon in früheren Pandemie-Zeiten, kein Vordereinstieg mehr möglich.

Von Lena Köpsell