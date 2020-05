Ab in die Havel! Wie in Potsdams Waldbad der Auftakt zur Corona-Badesaison lief

Potsdam

Mit breitem Lächeln öffnen die Mitarbeiter des Templiner Waldbades am Freitagmorgen die Tore zum See. Saisonstart. Endlich nach der Verschiebung wegen Corona. Warme Sonnenstrahlen laden zum Tag am Havelstrand ein. Die Morgenstille am Templiner See wird nur von Vogelgezwitscher unterbrochen. Bereits um kurz nach 9 ergreifen die ersten wenigen Frühschwimmer und FKK-Anhänger die Chance auf einen Tag am Wasser.

Bademeister Andreas Kunick (39) hatte am ersten Tag eher einen ruhigen Saisonstart. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anzeige

Seit Wochen haben sich der Badleiter Clemens Grobmann (38) und seine Kollegen auf diesen Moment gefreut. „Es geht endlich los“, sagt er. Die Stimmung ist ausgelassen, am Eingang wird gescherzt und gelacht. Letzte Handgriffe an der Trennscheibe im Kassenbereich werden getätigt.

Weitere MAZ+ Artikel

Strandbad an Corona-Regeln angepasst

„Wie lange wir das Bad auf die Wiedereröffnung vorbereitet haben, kann ich kaum sagen“, erzählt Clemens Grobmann, „die meiste Zeit hat die Planung in Anspruch genommen, weil die Sicherheitsregeln sich ständig ändern. Wir sind auf alles vorbereitet, immer hinterher und wenn etwas nicht funktioniert, dann steuern wir nach.“

Waldbad Templin am ersten Morgen. Quelle: Mirja Gottschalkson

Schilder vor und hinter der Kasse des Templiner Waldbads machen ankommende Gäste auf den Sicherheitsabstand im Wasser und an Land, sowie die Maskenpflicht aufmerksam. An einer Tafel hängt ein Code, der Badegäste zum Online-Ticketverkauf weiterleitet. „Für den Fall, dass jemand die Tickets nicht im Netz gebucht hat, kann das nützlich sein. Nur dürfen wir Leuten, die weniger gut mit Technik klarkommen, nicht beim Buchen helfen, das liegt eben an den Regeln.“

Höchst-Besucherzahl auf ein Viertel reduziert

Doch schon beim Betreten der Sandwege verfliegt das Gefühl von Beschränkungen. Keine Schilder sind mehr zu sehen, keine Markierungen trennen die Liegeflächen. Aber: „Der Schwimmmeister macht seine Streife und achtet auf Verstöße“, sagt Grobmann, „außerdem haben wir die maximale Besucherzahl auf 1000 reduziert, das waren mal 4000. Die Zeiten, die man buchen kann sind außerdem geteilt, von 14 bis 15 Uhr wird hier alles gereinigt. Wir haben hier sehr viel Platz, ich mache mir bisher keine Sorgen wegen der Abstände zwischen den Gästen.“

Marion (53) und Wolfgang (59) Herber machen Urlaub in Caputh und kamen ins Waldbad. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zu den ersten Badegästen am Freitagmorgen gehört ein älteres Ehepaar, das seine Namen nicht nennen möchte. Aus den Medien erfuhr es von der Wiedereröffnung und freut sich über die ruhige Atmosphäre. Unweit vom Eingang klappen die Eheleute ihre Liegen auf der Wiese auf. „Wir haben schon gehofft, dass wir fast die einzigen sind“, erzählt die Frau, „so ein Morgen ohne viele Leute ist einfach entspannter.“ Mit den Beschränkungen habe sie kein Problem: „Den Abstand zu halten, dann auch im Wasser, das dürfte bei jedem durch die letzten Wochen schon fest verankert sein.“

Badegäste suchen die Ruhe

Auch ihr Mann betrachtet die Situation ohne Sorge: „Ich schütze mich selbst und wenn die anderen Gäste des Strandbades das auch tun, kann nichts passieren. Wir gehören zur Risikogruppe und trotzdem sind wir heute hierher gefahren. Ich frage mich nur, weshalb manche Abstandsregelungen so unterschiedlich sind und ich hier baden gehen kann, aber in einer Schwimmhalle, die zu einem Fitnesscenter gehört niemand baden darf.“ Seine Fragen schiebt er jedoch für einen Moment beiseite und positioniert seine Liege mit Blick auf das Wasser.

Diese Freibäder öffnen im Potsdamer Umland In Kleinmachnow öffnet an diesem Freitag das Freibad in den Kiebitzbergen seine Pforten. Maximal 1500 Gäste gleichzeitig darf Freibad-Geschäftsführer Markus Schmidt einlassen. Seine Mitarbeiter achten darauf, dass sich im großen Becken nicht mehr als 167 Schwimmer aufhalten. Im Nichtschwimmerbecken dürfen es 276 Besucher sein. Das Babybecken und der Volleyballplatz bleiben gesperrt. Nur drei Gäste gleichzeitig dürfen die sanitären Anlagen aufsuchen. Jede zweite Dusche ist abgestellt, jedes zweite Urinal im Herren-WC gesperrt. In Caputh lädt das Seebad Caputh am Schwielowsee ab diesem Freitag wieder zu einem Besuch ein. Bis zu 250 Gäste können Kristina und Kay Kablitz aufgrund der Größe ihres Strandbades gleichzeitig einlassen. Die Besucher werden gebeten, sich in einer ausliegenden Liste einzutragen. Alternativ können sie sich auch auf der Internetseite des Bades registrieren. Eine Maskenpflicht zum Betreten des Bades besteht nicht. Infoschilder im Freigelände und in den Sanitäreinrichtungen weisen auf Verhaltensnormen im Seebad hin.

Während das Ehepaar die Sonne genießt, zieht der stellvertretende Badleiter Hans Behrendt (29) seine Runden durch das weitläufige Freibad. Die Wiedereröffnung stimmt ihn fröhlich: „In erster Linie freuen wir uns alle darüber, dass wir wieder aufmachen können. Dass den Gästen einige Beschränkungen vielleicht nicht gefallen könnten, ist uns bewusst, aber wir schauen erstmal, was passiert.“ Vom Wachtturm aus haben Hans Behrendt und seine Kollegen die Situation stets im Blick: „Wir sind da, falls wirklich etwas passiert, wir sehen alles.“

Die Sanitäranlagen stehen nur eingeschränkt zur Verfügung. Quelle: Mirja Gottschalkson

Mit der Wiedereröffnung des Templiner Waldbades ziehen auch wieder Besucher in die anliegenden Bungalows ein. Die Saisonkraft Michael Pukropp koordiniert das Geschehen in den Häusern. Ganze drei von ihnen vermietet er am ersten Tag der Saison. „Die Stimmung ist super“, erzählt der 66-Jährige, „es ist warm und die Besucher der Bungalows sind urlaubsreif.“

Das merkt man vor allem an den Besuchern, die nach 15 Uhr Waldbad besuchen. Familien sonnen sich, Menschen schwimmen in Abständen gemeinsam durchs Wasser und sind fröhlich. Für das Waldbad Templin ist es ein gelungener Tag. Und wenn die Temperaturen nun steigen, wird es auch deutlich voller.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Von Mirja Gottschalkson