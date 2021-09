Schiffbauergasse

Am Sonnabend begeht das Autonome Frauenzentrum Potsdam ab 18 Uhr in der Schinkelhalle ein denkwürdiges Jubiläum: „30 + 1 Jahre“ wird das Zentrum alt. Aus Pandemie-Gründen konnte zum runden Geburtstag nicht groß gefeiert werden – das soll nun nachgeholt werden. Mit viel Musik, einem „Grußworte-Talk“ sowie einem Blick zurück. „Wir dachten, wir können die Welt aus den Angeln heben“, heißt die Ton-Film-Bildcollage von Jeanette Toussaint.

Der erste Sitz des Frauenzentrums war in einem Haus am Luisenplatz. 2011 fand dann die Übersiedlung an die Schiffbauergasse statt. Quelle: EBV

Von Anfang an mit dabei war Vorstandsmitglied Heiderose Gerber: „Das Frauenzentrum entstand aus den Bürgerbewegungen.“ Das Ziel: „Es ging darum, dass die Interessen von Frauen in diesem Prozess nicht runterfallen.“ Im Mai 1990 wurde das Frauenzentrum im Vereinsregister eingetragen.

Seit damals ist es eine feste Größe in der Stadt mit einem reichen Angebot an Beratungen, Kursen, Gruppentreffen. Ebenfalls dazu gehören der Zimtzicken-Mädchentreff in Zentrum-Ost, die Beratungsstelle für Frauen und Mädchen, das Frauenhaus und die Frauennotwohnung.

Eine Aufnahme aus den ersten Jahren des Frauenzentrums. Quelle: EBV

Die Freude über das Erreichte ist jedoch nicht ungetrübt. Momentan gibt es die Befürchtung, dass angesichts knapper kommunaler Haushaltsmittel beim Frauenzentrum eingespart werden könnte. Auch die begrenzte Planungssicherheit wird beklagt. Jedes Jahr muss die Finanzierung neu beantragt werden, erklärt Vorstandsmitglied Anja Heigl: „Es wäre hilfreich, wenn die Arbeit des Frauenzentrums verstetigt werden könnte – etwa in Form einer Zwei-Jahres-Förderperiode.“

Ein weiteres Sorgenkind ist das Frauenhaus, in dem Frauen nach Gewalterfahrungen Zuflucht finden. Hier reicht der Platz an allen Ecken und Enden nicht. 21 Betten stehen zur Verfügung – der Bedarf ist weit höher. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft. „Nach dem ersten Lockdown hatten wir ganz viele Anrufe von Frauen“, erzählt Frauenzentrum-Mitarbeiterin Michaela Burkard.

Heiderose Gerber (2.v.r.) war von Anfang an dabei. Quelle: EBV

Seit 2011 ist das Frauenzentrum an der Schiffbauergasse. Doch der Blick richtet sich in die Innenstadt. Wunschobjekt wäre in einem der neuen Häuser, die derzeit im Block III am Alten Markt entstehen. Es geht um Räume in einem Eckgebäude der Wohnungsgenossenschaft „Karl Marx“. Heigl: „Wir haben unsere Bewerbung abgegeben und hoffen auf einen Zuschlag.“ Das Ziel: In der Stadtmitte noch deutlicher wahrgenommen zu werden.

Der Eintritt zur Jubiläumsfeier am Sonnabend ab 18 Uhr in der Schinkelhalle an der Schiffbauergasse ist kostenlos.

Von Ildiko Röd