Ab nächster Woche gilt in Potsdamer Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln: Maskenpflicht. Das teilte die Landeshauptstadt am frühen Montagabend mit. Die neuen Reglungen sollen bis zum 8. Mai gelten.

Ab heute spricht die Stadt eine dringende Empfehlung aus: „Wir werben in einem ersten Schritt eindringlich dafür, dass ab sofort beim Einkaufen und in den Nahverkehrsmitteln Alltagsmasken getragen werden“ heißt es in der Mitteilung. Ab kommender Woche wird daraus eine Pflicht werden. „Wir werden diesen Schutz wie in anderen Städten auch verpflichtend in Potsdamer Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen einführen.“

Lockerung mit Auflage

Grund für die Maßnahme sei die hohe „Corona-Dynamik“ als in anderen Städten in Brandenburg. „Aufgrund der anstehenden Lockerungen und damit mehr Berührungspunkten der Menschen bereitet Potsdam die Allgemeinverfügung vor“, heißt es. Auch die Lage zu Berlin und die 60.000 täglichen Pendler seien ein Faktor für die Maskenpflicht.

Bei der Maskenpflicht nimmt sich die Stadt an Wolfsburg und Jena ein Vorbild. Dort gelten bereits die gleichen Bestimmungen. Auch in Potsdam ist die Vorgabe nicht auf medizinische Masken beschränkt. „Als Alltagsmasken gelten auch nicht medizinische oder selbst genähte Masken, so genannte Community-Masken, ebenso wie Tücher oder Schals, die vor Mund und Nase getragen werden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ob die Masken von der Stadt an Potsdamer ausgegeben werden oder sie sich die Mundschutze selbst besorgen müssen, gab die Stadt noch nicht bekannt.

Von Jan Russezki