Innenstadt

Beim Linksabbiegen von der Charlotten- in die Wilhelm-Staab-Straße hat ein VW Polo am Donnerstag gegen 17.30 Uhr einen Radfahrer angefahren. Der 39-jähriger Autofahrer gab an, wegen der tief stehenden Sonne den entgegenkommenden Radfahrer (39) zu spät erkannt zu haben.

Der Radler versuchte noch, rechtzeitig zu bremsen, konnte aber den Zusammenstoß nicht verhindern. In der Folge rutschte der Mann über die Motorhaube des VW und schleuderte mit dem Kopf gegen die Frontscheibe. Offenbar sorgte der Fahrradhelm für so guten Schutz, dass der Mann nur eine ambulante Behandlung durch Sanitäter brauchte. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

