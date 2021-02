Potsdam

Noch immer werden Menschen wegen ihrer Sexualität diskriminiert und in der Kultur werden die meisten Geschichten weiterhin über Menschen mit binärer Geschlechtsidentität erzählt. Drei Mitarbeitende der RTL-Kultserie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ erzählen, was sich ihrer Meinung nach ändern müsste und wie wohl sie sich selbst in der Filmbranche fühlen.

Petra Kolle, Produzentin von GZSZ bei Ufa-Serial-Drama

Petra Kolle, Produzentin von GZSZ bei Ufa-Serial-Drama Quelle: Olimpia Czarna/Ufa

„Untersuchungen zufolge identifizieren sich in Europa zwischen fünf und acht Prozent der Bevölkerung als LGBTQIA+. Rein statistisch repräsentieren wir bei „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ die Gesellschaft also dann korrekt, wenn ein bis zwei Rollen lesbisch, schwul oder BTQIA+ sind. Dies ist meistens der Fall. Die Anzahl allein bringt jedoch überhaupt nichts. Es müssen auch die entsprechenden Geschichten über selbstbewusste Menschen erzählt werden. Wir bemühen uns sehr darum. Rein dramaturgisch wünschen wir uns sowieso eine polymorph perverse Gesellschaft - was für ein Story-Potential!

Nicht nur in der Filmbranche muss sich viel ändern, sondern in allen Teilen der Gesellschaft. Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung ist ja kein freischwebendes Phänomen, sondern Teil einer sexistischen, xenophoben und immer noch nicht säkularisierten Kultur. Ich wünsche mir mehr Mut!

Für mich persönlich ist es in der Filmbranche nicht schwieriger sich zu outen. Im Gegenteil: In der Film- und Fernsehbranche war und ist es sicherlich einfacher als in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Ich bin von Anfang an offen mit meiner Sexualität umgegangen und habe auch nie irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht. Allerdings schäme ich mich noch heute dafür, dass ich mich von der 5. bis zur 9. Klasse hinter Bisexualität versteckt habe, obwohl ich es auch damals schon besser wusste.“

Alexander Möllmann, Autor & Redakteur Online bei Ufa-Serial-Drama

Alexander Möllmann, Autor & Redakteur Online bei UFA Serial Drama. Quelle: privat

„Wir haben immer mal wieder lesbische und schwule Figuren in der Serie – aktuell gerade Moritz Bode. Jedoch hört es bei lesbisch und schwul nicht auf, wenn man über Diversität in Film und TV spricht. Mit einer Trans-Person oder auch einem asexuellen Charakter könnte man noch deutlicher zeigen, welche Lebensweisen es neben der heterosexuellen gibt. Ersteres haben wir beispielsweise bei der Produktion „SUNNY – Wer bist du wirklich?“ mit Brix Schaumburg, einem Transmann, der auch einen Transmann spielt, umgesetzt – das war ein guter Anfang.

Ich persönlich habe Erfahrung, aufgrund meiner Sexualität nicht akzeptiert zu werden, zum Glück nicht machen müssen. Ich habe sowohl bei einem TV-Sender als auch bei einer Produktionsfirma gearbeitet und niemals das Gefühl gehabt, aufgrund meiner Sexualität abgelehnt zu werden. Ich habe daraus nie ein großes Geheimnis gemacht – und hatte verdammtes Glück.

Natürlich erkennt man schon, dass in der Branche ein Wandel stattfindet und auch die Diversität mehr in den Fokus gerückt ist. Jedoch darf man nicht einfach aufhören, nachdem man mal einen schwulen Charakter in die Story eingebaut hat. Ein LGBTQIA*- Charakter macht noch lange keine Diversität aus. Mich würde es auch freuen, wenn man eine Rolle auch mit eine:r entsprechenden Schauspieler:in besetzen würde. Hier müssen wir auf jeden Fall noch sensibler werden.“

Thorsten Maisel, Kostümchef von GZSZ bei Ufa-Serial-Drama

Thorsten Maisel, Kostümchef von GZSZ bei UFA Serial Drama. Quelle: privat

„Da ich schon zu Beginn meines Studiums geoutet war, war für mich das Thema schwul sein nie wirklich ein Problem. Gerade in den künstlerischen Bereichen wie Mode- oder Kostümdesign sind schwule Männer in der leitenden Position keine Seltenheit. Vor circa 20 Jahren, also zu Beginn meines Studiums, waren eher noch Kommentare von außerhalb der Filmbranche ein größeres Thema.

Mittlerweile wurde stark an der Sichtbarkeit der LGBTQIA*-Community gearbeitet und wir sind noch lange nicht dort angekommen, wo man im Jahre 2021 als homosexueller Mann oder Frau stehen sollte. Kommentare wie „das sieht schwul aus“, fallen Gott sei Dank nicht mehr häufig, aber sind dennoch im Sprachgebrauch mancher existent.

Aber was ist schon schwul? Früher habe ich dann auf diese Aussagen mit „also findest Du es gut“ geantwortet, da ich schwul sein als etwas Natürliches und Positives betrachte. Abschließend kann ich jedenfalls sagen, dass ich mich nicht als Homosexueller in meiner Branche verstecken musste und es auch bei Bewerbungen nie thematisiert wurde. Ich kann aber auch nur für mich sprechen. Dennoch sollte man weiterhin noch stärker für Diversität kämpfen.“

Von Sarah Kugler