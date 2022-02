Potsdam

Die Potsdamer CDU fordert die Potsdamer Rathauskooperation auf, die von der Stadt beeinflussbaren Mietnebenkosten zu senken – etwa über die Höhe der Straßenreinigungsgebühren. Zudem müsse die Stadt rund um den besonders verschmutzten Bassinplatz härter durchgreifen. Das teilt der Kreisverband über ein Rundschreiben mit.

Gebühren in einzelnen Kiezen steigen

Wie berichtet kommt es ab sofort in der Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung in den reinigungsintensivsten Klassen 1 und 2 zu einer Gebührensteigerung. Der Aufwand und die Häufigkeit der Reinigung in diesen Bereichen seien deutlich gestiegen, so die Begründung aus dem Rathaus. Es gebe eine latente Verschlechterung des Erscheinungsbildes dieser Bereiche, was zuletzt Anlieger der Friedrich-Ebert-Straße kritisiert haben. Die Mehrheit der Stadtverordneten stimmte der neuen Satzung Anfang Dezember 2021 zu – sie legt außerdem fest, dass die Gebühren in den Reinigungsklassen 4 und 5 sinken.

„Die Mietnebenkosten in Potsdam sind leider bundesweit in der Spitze“, so der CDU-Kreisvorsitzende Oliver Nill. Das müsse so nicht sein: Nill verweist darauf, dass sich die CDU für mehr Transparenz bei der Ermittlung der von der Stadt beeinflussbaren Kosten einsetze: Doch das habe die Rathauskooperation, „die immer betont, für bezahlbares Wohnen einzutreten“, abgewiesen.

Die CDU schlägt zudem vor, den Kontrolldruck auf besonders reinigungsintensiven Straßen – etwa rund um den Bassinplatz – zu erhöhen, um dort das „Nutzungsverhalten“ zu beeinflussen. Man sollte auch vor dem Einsatz des Ordnungsamtes „nicht zurückschrecken“. So würden sich außerdem „Synergieeffekte“ erzielen lassen, meint Nill – er wirft der Stadt vor, rund um den Bassinplatz eine „Drogen- und Dealerproblematik“ zu vernachlässigen.

Von MAZonline/nf