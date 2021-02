Potsdam

Die Mülltrennung in Potsdam soll mit Einführung einer „Gelben Tonne Plus“ vereinfacht werden. In dieser Tonne könnten nicht nur Verpackungen, sondern auch andere Abfälle aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen wie Töpfe, Kinderspielzeug und Putzeimer entsorgt werden. In der Praxis geraten die Abfallsorten in der Tonne noch immer häufiger durcheinander, als es den Erfindern des Systems lieb ist. Doch genau das soll sich mittelfristig deutlich ändern.

Vorteil wäre laut Stadt eine „Vereinfachung der Sammlung für den Bürger“, die Motivierung der Bürger „zur besseren Getrenntsammlung aller Abfallfraktionen“ und damit eine Erschließung „zusätzlicher Wertstoffpotenziale aus dem Restabfall“. Der Nachteil: Eine „Erhöhung der Abfallgebühren“ wegen einer „Kostenbeteiligung an den Sammelkosten“.

Der Nachteil: Höhere Abfallgebühren

Die Verwaltung empfiehlt die gemeinsame Sammlung dieser Wertstoffe in einer „Gelben Tonne Plus“ mit einer jetzt veröffentlichten Stellungnahme trotz der höheren Kosten mit dem Verweis auf die „abfallwirtschaftliche sowie umwelt- und klimapolitische Sicht“. Die abschließende Entscheidung liege bei den Stadtverordneten, denen das Papier in ihrer nächsten Sitzung am 18. Februar vorgelegt werden soll.

Die hatten das Rathaus im Februar 2019 auf Antrag der Grünen mit der Prüfung einer Neugestaltung der Anfallentsorgung beauftragt. Dabei ging es zunächst darum, die Verpackungsmüll vorbehaltene Gelbe Tonne durch eine allgemeine Wertstofftonne zu ersetzen. In der Diskussion wurde daraus die „Gelbe Tonne Plus“.

Bioabfall in der Gelben Tonne

Eine vom Rathaus beauftragte Analyse hat ergeben, dass über die Gelbe Tonne neben Verpackungsabfall auch sonstiger Unrat in Größenordnungen entsorgt wird. Für die Analyse wurde im Sommer eine „repräsentative Stichprobe“ von 24 Kubikmetern Müll aus Großwohnanlage, Mehrfamilienhäusern sowie Ein- und Zweifamilienhäusern veranlasst.

Ergebnis: Leichtverpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen stellten gerade 55 Prozent der Gesamtmenge. Demgegenüber stand eine „Fehlwurfquote“ von 45 Prozent. 18 Prozent waren „Nichtverpackungen“ aus denselben Materialien. Bei fast 28 Prozent handelte es sich um „Störstoffe“ wie Glas, Papier, Pappe, Kartonagen und Bioabfall. Letzterer allein mit einem Anteil von mehr als sechs Prozent.

Wertstoffe verschwinden im Müll

Untersucht wurde auch Verteilung des Abfalls aus Leichtverpackungen auf die dafür vorgesehene Gelbe Tonne und die für Restabfälle bereit stehende Schwarze Tonne. Demnach landen nur 62 Prozent der dafür vorgesehenen Abfälle in der Gelben Tonne. Bei „gutem Trennverhalten“ ließe sich die „Getrennterfassungsquote“ auf 75 Prozent steigern, schreibt die Verwaltung. Ergebnis wäre eine Einsparung beim Restabfall zwischen 700 und 750 Tonnen pro Jahr.

Getrennt gesammelt werde in Potsdam bereits seit 1991. Seit 2004 erfolge die Abfalltrennung mit Tonnen in unterschiedlichen Farben „haushaltsnah“. Mit Verweis auf den hohen Anteil von Verpackungsmüll in der Restabfalltonne wird festgestellt: „Die bisherige Erfahrung zeigt, dass es sehr schwierig ist, eine optimale Trennung in den Haushalten zu erreichen.“ Die Bereitschaft zum Trennen sei „in der Bevölkerung sehr unterschiedlich ausgeprägt“.

Mehrfamilienhäuser beim Trennen Vorbild

Pro Einwohner und Jahr würden in Potsdam über die Gelbe Tonne durchschnittlich 33,6 Kilogramm entsorgt. Die Bereitschaft zur Abfalltrennung ist bei den Bewohnern von Mehrfamilienhäusern am höchsten, wie die Analyse ergab: In Großwohnanlagen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern sei die „Störstoffquote in der Gelben Tonne“ am größten.

Insgesamt könnten bei „konsequenter Verbesserung des Trennverhaltens der Potsdamer“ jährlich bis zu 1500 Tonnen an Wertstoffen erschlossen werden, die derzeit noch im Restabfall landeten.

Störabfall wird kostenpflichtig

Offen ist die Kostenfrage: Die Hersteller von Verpackungen zahlen Geld für deren Entsorgung. Mit Einführung der „Gelben Tonne Plus“ würde laut Stadt für den jetzt schon beträchtlichen Anteil anderen Abfalls aus Metall, Plastik und Verbundstoffen eine Kostenbeteiligung berechnet. Kostenpflichtig würde auch die Entsorgung von „Störabfall“ wie Glas und Biomüll.

Überschlägig ergäben sich aus der Einführung einer „Gelben Tonne Plus“ in Potsdam zusätzliche Kosten für die Abfallentsorgung in Höhe von 400.000 bis 541.000 Euro pro Jahr, so das Rathaus: „Umgerechnet auf die derzeitige Grundgebühr“ entspräche das einer Steigerung der Abfallgrundgebühr um 2,20 bis 3 Euro je Einwohner und Jahr.

Wie weit mit der Einführung einer „Gelben Tonne Plus“ tatsächliche Einsparungen bei der Restabfallsammlung und -entsorgung erreicht werden könnten, hänge „sehr stark von der Mitwirkung der Potsdamer Bevölkerung ab“. Insofern könne „zu möglichen Einsparungen im Bereich der Restabfälle vorerst noch keine Prognose abgegeben werden“.

Einführung frühestens 2025 möglich

Mit der Einführung einer „Gelben Tonne Plus“ ist laut Verwaltung selbst bei einem positiven Votum der Stadtverordneten erst ab 2025 zu rechnen. Zwar ende der aktuelle Sammlungsvertrag des Dualen Systems mit der Stadtentsorgung Potsdam als Dienstleister zum 31. Dezember 2021.

Allerdings rechne die Stadt bei der Neuverhandlung für die Jahre 2022 bis 2024 mit einem „sehr zeitaufwenigen Verfahren“: Deshalb sei die Einführung einer „Gelben Tonne plus“ erst ab 2025 „sicher umsetzbar“.

Von Volker Oelschläger