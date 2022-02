Potsdam

Die Hoffnung war da, der Veranstalter noch bis vor Kurzem voller Zuversicht, aber jetzt wurde die Notbremse gezogen: Das Tulpenfest im Holländischen Viertel in Potsdam findet auch in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie nicht statt. „Mit großem Bedauern müssen wir daher mitteilen, dass auch in 2022 das für den 9. und 10. April 2022 geplante beliebte Potsdamer Tulpenfest pandemiebedingt ausfällt“, teilte die Fördergesellschaft niederländischer Kultur Potsdam GmbH mit.

Die Unsicherheit ist zu groß

Die aktuelle Corona-Lage sei aktuell zu diffus, um ein Fest auszurichten, das „von den vielen Begegnungen, von bunt gemischten Teilnehmern und Besuchern“ lebt. Die pandemiebedingte Unsicherheit sei derzeit noch „so groß, dass eine weiterführende Vorbereitung unverantwortlich wäre“, so die Veranstalter. Somit fällt das beliebte Fest zum dritten Mal in Folge aus.

In Potsdam scheint derweil der Höhepunkt der Omikron-Welle überschritten, die Sieben-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen ist deutlich gesunken. Dennoch: Von Entwarnung kann keine Rede sein, der Inzidenz-Wert liegt noch immer deutlich im vierstelligen Bereich.

