Abi und Homeschooling – so geht der Unterricht in Potsdams Schulen nach den Ferien weiter

Potsdam

Noch bis kurz vor dem Ende der Osterferien wussten weder Schüler noch Lehrer, wann der Unterricht in Potsdam regulär weitergehen kann. Am späten Mittwochnachmittag gab es schließlich etwas Gewissheit: Bund und Länder einigten sich darauf, den Schulbetrieb ab dem 4. Mai schrittweise wieder aufzunehmen. Wichtige Abschlussprüfungen seien bereits vorher möglich. Für die Abiturienten bedeutet das, dass sie ihre Prüfungen wohl in verwaisten Schulgebäuden schreiben werden – und mit besonders viel Abstand.

Um am Montag nicht von den Ereignissen überrollt zu werden, haben Potsdams Schulen sich schon vorher auf verschiedene Szenarien eingestellt. So auch das Potsdamer Leibniz-Gymnasium, dessen Kollegium sich sowohl für Homeschooling als auch für Präsenzunterricht gewappnet hat.

Anzeige

Schulen entscheiden über Prüfungstermine

„Wir haben sowohl einen Plan A als auch einen Plan B entworfen“, sagt Schulleiter Uwe Schmidt. Organisatorisch sei „alles möglich“. Für die Abiturienten ändere sich in beiden Fällen nicht viel: Das Gymnasium hatte sich bereits früh dafür entschieden, die Abiturprüfungen wie geplant zu den regulären Hauptterminen ab dem 20. April abzuhalten und die Schüler darüber informiert.

Weitere MAZ+ Artikel

Auf die Nachschreibtermine im Mai auszuweichen, sei dem Schulleiter zu unsicher gewesen. Wer wisse denn schon, wie die Lage im Mai aussieht? „Unsere Schüler sind fachlich gut vorbereitet“, so Schmidt, „ich sehe da keine Probleme.“

Das Leibniz-Gymnasium lässt seine Abiturienten wie geplant ab dem 20. April antreten. Quelle: Varvara Smirnova

Keine Plaudereien nach den Prüfungen

In gewisser Weise sei es für das Leibniz-Gymnasium – wie auch für viele andere weiterführende Schulen – sogar eine Erleichterung, wenn neben den Abiturprüfungen mit erhöhten Schutzmaßnahmen kein regulärer Unterricht stattfindet.

Die Corona-Prüfungsvorgaben des Brandenburger Bildungsministeriums sehen vor, dass die Prüflinge zu jeder Zeit 1,50 Meter Abstand zu anderen Schülern und Lehrern haben sollen und Gruppenbildung unbedingt vermieden werden muss. Dafür braucht es Personal, das nicht gleichzeitig andere Klassen unterrichten kann.

So chaotisch die Krisensituation auch sei: „Wir versuchen, die Schüler bestmöglich zu beruhigen“, erklärt Schulleiter Schmidt. Der psychische Druck, der durch die anstehenden Prüfungen auf den Schülern laste, sei auch ohne Coronakrise nicht zu unterschätzen.

Grundschule „Am Priesterweg“ unterrichtet teilweise

Auch Potsdams Grundschulen haben sich Pläne für den Schulbeginn nach den Osterferien zurechtgelegt. Schon vor der Entscheidung von Bund und Ländern stand fest: In der Grundschule „Am Priesterweg“ sollen ab kommender Woche zumindest die 1. und 6. Klassen wieder in die Schule kommen, wie die Schulleiterin Elvira Eichelbaum erklärte. Wie vor den Schulschließungen werde der Unterricht allerdings trotzdem nicht ablaufen.

Stattdessen würden die 1. Klassen gestaffelt in zwei Gruppen unterrichtet. Gruppe A hätte demnach von 8 bis 10 Uhr ohne Pause Unterricht und gehe danach nach Hause. Gruppe B wäre dann nach einer Nichtbegegnungspause von 10.30 bis 12.30 Uhr dran.

Elvira Eichelbaum ist Direktorin der Stadtteilschule in Drewitz . Quelle: Bernd Gartenschläger

Neun Lerngruppen mit je vier Stunden Unterricht am Tag

Die 6. Klassen würden an der Priesterweg-Schule in Sechser-Gruppen aufgeteilt und in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch unterrichtet. Bei einer Dreizügigkeit seien das neun Lerngruppen mit jeweils vier Stunden Unterricht am Tag.

Auch die Pausenzeiten sollen gestaffelt werden. Kontaktverbot und Mundschutz – zur Not auch ein Mundtuch oder Schal, falls es nicht genügend Masken gibt – sind Pflicht. „Die Kinder dieser Altersgruppe verstehen das“, sagt Eichelbaum, „inzwischen haben alle längst den Ernst der Lage verinnerlicht.“

Trainingsaufgaben bei Nachholbedarf

Für Schüler, deren schulische Leistungen unterdurchschnittlich sind, könnten Trainingsaufgaben, die bereits vermittelt wurden, hilfreich sein, damit sie ihren Wissensstand halten, sagte die Direktorin. Ohnehin würden sich alle Lehrer einen Überblick verschaffen, was die Kinder noch wissen. Diese analytische Aufgabe können Lehrkräfte auch ohne Standardfragen lösen.

„In früherer Zeit gab es schon immer Kinder, die während der Schulzeit zur Kur gefahren sind“, erinnert sich Eichelbaum, „erfahrungsgemäß haben sie schnell wieder den Anschluss gefunden.“ Wenn eine Schule räumlich Kapazitäten für weitere Lerngruppen vorweisen kann, sollte auch sie die Chance bekommen, wenigstens dringend hilfebedürftige Kinder für eine Stunde pro Tag unterrichten zu können. „Besser eine kleine Lerneinheit mit größter Vorsicht als gar keine“, sagt die Schulleiterin.

Lesen Sie auch:

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Hannah Rüdiger, Rainer Schüler