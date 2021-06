Abiball und Abschlussfeiern: Welche Regeln gelten in Brandenburg?

Potsdam-Mittelmark

Der Schulschluss naht und gleichzeitig sinken die Corona-Infektionszahlen, sodass gerade Abschlussklassen darauf hoffen, vielleicht doch noch den ersehnten Abiball organisieren zu können. Oder wenigstens eine Abschlussfeier? Ist wenigstens eine feierliche Zeugnisübergabe erlaubt? Und wenn ja – welche Regeln sind zu befolgen? Die MAZ hat alle wichtigen Antworten.

Welche Arten von Veranstaltungen werden unterschieden?

Generell wird zwischen offiziellen Veranstaltungen mit und ohne Unterhaltungscharakter und privaten Feiern unterschieden, so Gabriel Hesse, Sprecher des brandenburgischen Gesundheitsministeriums.

Was sind private Feiern, was offizielle Veranstaltungen?

Eine private Feier findet im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis aus einem besonderen Anlass statt. So können etwa Jugendliche ihr Abschlusszeugnis oder Eltern einer Kita-Gruppe den Wechsel ihrer Kinder in die Grundschule feiern. Andere Anlässe wären Verlobungen, Hochzeiten, Jubiläen oder Geburtstage. In Schulen und Kitas finden offizielle Veranstaltungen statt: „Eine reine Zeugnisübergabe ist eine Veranstaltung ohne Unterhaltungscharakter, eine Abschlussveranstaltung mit Musik und Grillen oder ein Abi-Ball sind Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter“, sagt Hesse.

Muss eine private Feier zuhause ablaufen?

Nein, sie kann im zwar im privaten Wohnraum und im zugehörigen Garten organisiert sein, aber auch in öffentlichen oder angemieteten Räumen. Wichtig ist, dass das Private im Vordergrund steht.

Wovon hängt ab, wie viele Personen erlaubt sind?

Unabhängig davon, ob ein Event Unterhaltungscharakter hat oder nicht, gelten die gleichen Personenobergrenzen: Unter freiem Himmel sind aktuell bis zu 500 Gäste zeitgleich erlaubt, in geschlossenen Räumen höchstens 200. Deutlich weniger sind es bei privaten Feiern: Hier dürfen sich im Inneren maximal 30, im Freien bis zu 70 Freunde oder Familienmitglieder treffen.

Werden Geimpfte und Genesene mitgerechnet?

Bei öffentlichen Veranstaltungen zählen sie bei der Gesamtzahl mit, privaten Feiern nicht. Grundlage dafür ist die Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung des Bundes, die besagt, dass bei allen Zusammenkünften, bei denen das Private im Mittelpunkt steht, Geimpfte und Genesene nicht mitgerechnet werden. Das gilt sowohl für private Treffen im öffentlichen Raum wie bei Spaziergängen, Wanderungen oder im Restaurant, als auch im privaten Raum. Im öffentlichen Raum müssen aber alle die Abstandsregeln einhalten, in der Wohnung dagegen – von Geimpften und Genesenen – nicht. „Bei einer öffentlichen Veranstaltung, zum Beispiel einer Kultur-Veranstaltung, einem Volksfest, einem Abi-Ball, steht nicht das Private im Mittelpunkt! Deshalb werden hier bei Personenobergrenzen alle Personen mitgezählt, also auch Geimpfte und Genesene“, erklärt Hesse.

Welche Regeln gelten bei einer Veranstaltung?

Es gilt Maskenpflicht, wobei zumindest eine medizinische Maske getragen werden muss, und die Abstandsvorschriften müssen eingehalten werden. Die Personendaten der Gäste müssen aufgenommen werden und natürlich dürfen nur Personen ohne Covid-19-Symptome teilnehmen. Der Zutritt zur Veranstaltung muss gesteuert und beschränkt werden und in geschlossenen Räumen muss regelmäßig gelüftet werden. Wenn eine Veranstaltung auch Unterhaltungscharakter hat, müssen außerdem Termine an alle Gäste vergeben werden und Besucher und Besucherinnen ab dem Alter von sechs Jahren brauchen einen aktuellen negativen Test, einen Impf- oder Genesenennachweis.

Sind Buffets und Musik erlaubt?

Ja, beides ist nicht verboten. Aber die Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Das Buffet sollte also eine Einbahnregelung haben, beim Tanzen heißt das, dass nur Mitglieder eines Haushaltes eng miteinander tanzen dürfen, so Hesse.

Welche Regeln gelten für private Feiern?

Hier müssen die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden, es gibt aber etwa keine Testpflicht, es müssen auch keine Termine vergeben werden.

Muss ich mein Event oder meine Feier irgendwo anmelden?

„Veranstaltungen oder private Feiern müssen nicht angemeldet werden. Aber die Veranstalter müssen die jeweiligen Auflagen sicherstellen“, so Hesse. Es müsse auch kein Hygienekonzept beim Gesundheitsamt eingereicht werden.

Sind diese Regeln fix?

Nein, schon am Dienstag trifft sich das Kabinett und wird voraussichtlich weitere Lockerungen diskutieren. Überlegt wird, die Testpflicht für Veranstaltungen im Freien aufzuheben und hier die maximale Teilnehmerzahl auf 1000 zu erhöhen. Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln sollen bestehen bleiben, wo es nötig ist. Dennoch empfiehlt Hesse, aktuell lieber noch mit den derzeit gültigen Regeln zu planen, denn noch sind die neuen Lockerungen nicht beschlossen.

Von Konstanze Kobel-Höller