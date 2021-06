Potsdam

Für das Treffen hat Emma Eichhorn den Schulhof des Potsdamer Einstein-Gymnasiums ausgesucht. Ihr gefallen die großen schattenspendenden Bäume, durch die leicht der Winde weht. Und sie ist noch immer gern hier. Die 18-Jährige mag es, wenn die Dinge gut strukturiert und organisiert sind.

Sofort am Gymnasium willkommen gefühlt

Das war ein Grund dafür, dass sie sich vor sechs Jahren für dieses Gymnasium entschieden hat, obwohl sie eigentlich lieber auf einer Gesamtschule ihr Abitur machen wollte, weil es dort vermeintlich einfacher sei. „Ich habe damals die Schnuppertage besucht und an der Gesamtschule, die ich ausgewählt hatte, war alles sehr unorganisiert. Am Einstein hingegen habe ich mich gleich willkommen gefühlt. Die Schülerscouts waren sehr nett und hilfsbereit“, erinnert sich die junge Frau, die ohne Geschwister aufgewachsen ist. Sie habe ihre Schulwahl nie bereut.

Vor allem die gute Atmosphäre an der Schule, das angenehme Verhältnis zwischen Lehrern und Schülern und zwischen den Lehrern lobt die Abiturientin. Der Weg zum Abitur sei für sie nicht einfach gewesen. Das Ergebnis 2,3 ist ihr nicht in den Schoß gefallen. „Ich habe mein Bestes gegeben“, fasst sie das mit einem Satz zusammen.

Verstehen mit konkreten Beispielen

Ein Lieblingsfach der Potsdamerin war Politische Bildung. Das hatte sie als Leistungskurs gewählt. Das andere war Wirtschaft. Sie könne sich mit dem Wissen aus diesen beiden Fächern viele Dinge in der Gesellschaft gut erklären. Politik und Wirtschaft in dem Land, in dem sie lebt, zu verstehen, das sei ihr wichtig. „Für mich ging es in der Schule nie ums Auswendiglernen. Wenn ich konkrete Beispiele im Kopf habe, macht es mir das Verstehen leichter und hilft mir vor allem in Pro-und-Contra-Diskussionen“, erklärt sie ihre Vorlieben.

In Mathematik hat sie dagegen sehr kämpfen müssen. „Oft habe ich schon die Aufgabe nicht verstanden“, schüttelt sie nachdenklich mit dem Kopf, um gleich nachzulegen, dass das nicht an der Lehrerin gelegen habe. Die hätte sich wirklich alle Mühe mit ihr gegeben.

Müsste sich Emma Eichhorn zwischen Theorie und Praxis entscheiden, fiele die Wahl wohl auf die Praxis. Die junge Frau schätzt es nicht nur, wenn die Dinge klar strukturiert sind, sie organisiert auch gern. In den unterschiedlichen Komitees an der Schule war sie deshalb stets ein willkommenes Mitglied, ob es nun wie zuletzt um das Abibuch oder die Abschlussfeier ging, es macht ihr Spaß, mit anderen etwas zu erarbeiten und später ein fertiges Ergebnis zu sehen. „Ich mag bei diesen Projekten die Gemeinschaft. Jeder kann irgendetwas beitragen und braucht zugleich den Anderen mit dessen Fähigkeiten.“ Schade sei eigentlich nur, dass immer die gleichen Mitschüler mitmachten. Aber das ist wohl überall gleich.

Immer in den Ferien gearbeitet

Die Absolventin des Einstein-Gymnasium ist sehr bodenständig und reflektiert. Man merkt ihr an, dass sie seit dem Pflichtpraktikum in der 9. Klasse in den Ferien stets gearbeitet hat – in verschiedenen Hotels und in der Gastronomie. Sie kennt also schon mehr vom Leben als die Schule.

Obwohl sie sich für den Weg dorthin noch nicht 100-prozentig entschieden hat, will sie später in der Tourismusbranche arbeiten. Dabei hat sie während der Pandemie keineswegs übersehen, wie verwundbar die Branche ist. Sie ist aber sicher, dass es wieder aufwärts gehen wird, dass die Menschen wieder reisen wollen und sich eher öfter für Urlaub in Deutschland entscheiden.

Tourismusmanagement oder eine Ausbildung

Ein Duales Studium für Tourismusmanagement wäre Emmas erste Wahl. Den passenden Studiengang und die dazugehörige Hochschule sucht sie noch. Sie macht sich das nicht leicht, hat mit Leuten aus der Branche gesprochen und das Für und Wider abgewogen. Eventuell wird sie anstelle des Studiums mit einer Berufsausbildung in der Branche starten. Damit könnte sie sich eine gute Basis schaffen.

Die Betonung liegt auf Basis, denn klar ist für Emma auch, dass es dann beruflich weiter gehen sollte. Ausbilderin sein, anderen etwas beibringen, sich zum Fachwirt weiterbilden – all das steht auf ihrer Agenda. „Auf jeden Fall möchte ich so schnell wie möglich etwas lernen“, sagt sie. Durch die Welt reisen und für ein Jahr gar nichts machen, dafür sei sie gar nicht der Typ.

Von Elvira Minack