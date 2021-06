Beelitz

Ein richtig gutes Abitur habe sie abgelegt“, lobt Oberstufenkoordinatorin Angela Fromhold-Treue vom Sally-Bein-Gymnasium in Beelitz – und meint damit Joelina Jakobs. „Richtig gut“ heißt in diesem Fall: Abschlussnote 1,1. Doch die junge Frau gehört damit nicht nur zu den Besten des Jahrgangs. Sie ist mit 16 Jahren außerdem die Jüngste der 45 Absolventen.

Letzteres hängt damit zusammen, dass sie früh eingeschult wurde und bereits nach etwa vier Wochen von der 1. in die 2. Klasse versetzt wurde. „Ich habe bereits im Kindergarten lesen gelernt“, erzählt die Beelitzerin, als sei das Selbstverständlichste von der ganzen Welt. Zu verdanken habe sie das einer tollen Kindergärtnerin in der kleinen Kita in ihrem Ort. Sie unterstützte Joelinas frühes Interesse an Buchstaben und Büchern, anstatt sie auf die Schule zu vertrösten.

Will man sich mit Joelina zu Hause verabreden, erklärt sie, sie wohne auf einem Spargelhof. Schließlich ist sie ein Spross der Jakobs-Familie, die für ihren Beelitzer Spargel von drei Hektar Fläche und viele Verkaufsbuden bekannt ist. „Für mich ist das normal. Ich bin hier aufgewachsen. Ich kenne das nicht anders“, sagt sie. Auch für ihre Mitschüler und Freunde sei das nichts Besonderes. Der Hof liegt vor der Stadt. Zur Schule ist sie in der Regel mit dem Fahrrad gefahren.

Das Lernen fiel Joelina einfach leicht

Nach der 4. Klasse hätte sie die Möglichkeit gehabt, ein Schnellläufergymnasium zu besuchen. Dazu hätte sie nach Potsdam wechseln müssen. Doch das Mädchen mit den wachen, fröhlichen Augen wollte lieber vor Ort in Beelitz bleiben bei ihren Freunden und Mitschülern. Eine verbissene Streberin war sie nie. Das Lernen fiel ihr eben leicht.

Ihr Lieblingsfach ist Mathematik. „Ich mache das total gern“, erzählt sie. Schwerer hätte sie sich in Chemie getan. Gleich nach der Mathematik kommt für sie die Psychologie. Es fasziniere sie, zu sehen, was die Psyche kann, was der Mensch zum Beispiel ganz unbewusst macht. In Psychologie hatte sie die letzte Prüfung vor dem Schulabschluss.

Mitgearbeitet auf dem Spargelhof der Eltern

Wenn die Eltern Unternehmer sind und man quasi in einem Teil des Unternehmens wohnt, liegt die Vermutung nah, dass die Kinder von Anfang an helfen müssen. Joelina hat da nie Druck gespürt. „Ich konnte mir stets aussuchen, was ich machen wollte.“ Sie hat sich für die Gastronomie entschieden, hilft da im Service. Zum Neu-Start der Außengastronomie hat sie sich vor allem um die Reservierungen gekümmert. Auch während der To-go-Zeit hat sie mitgearbeitet. Mit den Gästen zu tun zu haben, macht ihre Freude. Die wiederum mögen sicherlich die jugendliche Servicekraft, die viel lacht und von sich sagt, immer positiv in den Tag zu starten.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor zwei Jahren hat Joelina mit Standardtanz begonnen, weil sie gern tanzt. Leider hat die Pandemie verhindert, dass sie das richtig ausprobieren und lernen konnte. Die meiste Zeit habe sie wie ihre Mitschüler auch, zu Hause verbracht. Nur Inlineskaten war ab und zu möglich. Ansonsten hatten sie und ihre Mitschüler als Abschlussklasse das Glück, nur etwa vier Wochen lang nicht in die Schule zu können. In großen Räumen, mit Abstand und Maske fand der Unterricht statt. Für ihren neunjährigen Bruder war das schon schwieriger. Den „Unterricht“ hat die Oma übernommen. Joelina war nur für Englisch gefragt.

Mit der besten Freundin die Welt erkunden

Nach dem Ende ihrer Schulzeit will die Einserschülerin für ein Jahr unterschiedliche Praktika zum Beispiel in einer Hausverwaltung oder bei einem Steuerberater absolvieren und mit ihrer besten Freundin, die sie seit der siebten Klasse kennt, reisen. Wohin genau – der Plan ist noch in Arbeit. Auf jeden Fall können die beiden sich vorstellen, im Ausland auch zu arbeiten und nicht nur zu urlauben.

Studieren möchte die sehr junge Abiturientin schon deshalb noch nicht, weil ihr der Gedanke, für jede Entscheidung an der Universität noch die Unterschrift ihrer Eltern zu brauchen, missfällt. Und sie möchte auch noch etwas Zeit für die Entscheidung für eine Studienrichtung haben. Am Liebsten wäre ihr eine Richtung, bei der sie ihre Freude an Zahlen und der Psychologie miteinander verbinden könnte – eine Kombination von Wirtschaftswissenschaften und Psychologie fände sie ideal. Das wäre für sie auch von Nutzen, falls sie irgendwann ins elterliche Unternehmen einsteigen sollte.

Von Elvira Minack