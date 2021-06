Potsdam

Die Möglichkeiten für junge Leute sind in der heutigen Zeit unglaublich groß: Ausbildung, Studium, Soziales Jahr, Auslandsjahr, Praktika, Jobben? Verständlich, dass die Auswahl manchem schwerfällt. In der Zeit zwischen der letzten Prüfung und der Zeugnisausgabe weiß deshalb auch Seraphin Wulf noch nicht so recht, wo die Reise hingehen soll.

Der 18-Jährige hat das Filmgymnasium in Babelsberg absolviert mit der Top-Abschlussnote 1,3. Als der Sohn eines Kameramannes und einer Psychologin in der 6. Klasse einst vor der Wahl eines passenden Gymnasiums stand, hat er sich unter anderem auf den Weg gemacht zum Tag der offenen Tür in Babelsberg. Das Thema Film hat ihn interessiert und in Berlin, wo er zu Hause ist, gab es solch ein Angebot nicht. Nach jenem Tag stand für ihn fest: „Da gehe ich hin.“

Schule kooperiert mit Filmpark Babelsberg

Nach wie vor ist er von der Schule mit dem Schwerpunkt Film und den zahlreichen Besonderheiten begeistert. Das eigene Kino, die Kooperation mit dem Filmpark, die unter anderem Praktika ermöglichte, die Gespräche mit Schauspielern und Regisseuren, die Chancen, Kontakte in die Branche zu knüpfen – all das möchte Seraphin nicht missen. Und das, obwohl er nach der 10. Klasse das Fach Film abgewählt hat, weil er andere Vorstellungen vom Unterricht hatte, als seine Lehrerin, wie er sagt. Zudem war das Thema für ihn nicht mehr die Nummer Eins. Ein 16-Jähriger sei eben nicht mehr der Gleiche, der er mit zwölf war. Er habe sich verändert und weiterentwickelt, erklärt er das.

Unabhängig von seinem Gymnasium bedauert der Berliner, dass man in der Schule so wenig auf die Dinge vorbereitet wird, die man in Alltag braucht. „Ich habe zwar ein gutes Abitur, könnte aber keine Steuererklärung machen. Ich weiß nicht, worauf man achten muss, wenn man Verträge abschließt und welche Versicherungen man unbedingt braucht.“

Viele Jahr lang hat der hochgewachsene junge Mann sich neben der Schule sozial engagiert. Er hat für das Kinderhilfswerk Projekte begleitet und Chats moderiert, hat beim Kinder- und Jugendtelefon mitgemacht und war bei der Jugendfeuerwehr. Er hat in seiner Freizeit beim Berliner Fernsehsender Alex TV gearbeitet und auch ein Praktikum beim RBB-Sender Radio Eins absolviert. Die Arbeit beim Rundfunk wäre ihm lieber, als Spielfilme zu produzieren. Er moderiert gern und liebt das Genre Interview.

Wie es aussieht, hat er seine Zeit nie vertrödelt, immer irgendetwas gemacht neben der Schule. So vielseitige Interessen zu haben, behindert ihn jedoch aktuell bei einer Entscheidung für die Zeit nach der Schule. Das Einzige, was für ihn feststeht: „In einen Hörsaal möchte ich jetzt noch nicht.“

Erst mal ein Freiwilliges Soziales Jahr

Stattdessen möchte er mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr starten. Krankentransport oder Rettungsdienst würden ihm gefallen. Ihm ist wichtig, etwas Sinnvolles zu tun und helfen zu können. Beim DRK in Berlin hat er bisher noch keinen Platz bekommen. „Zu viele Bewerber“, habe man ihm gesagt. Er wird es weiter versuchen bei anderen Organisationen, auch in Potsdam.

Eine Berufsausbildung könnte er sich ebenso vorstellen. Aber welcher Beruf sollte es sein? Synchronsprecher wäre er gern. Aber das ist kein Ausbildungsberuf. Für eine gewisse Zeit Triebfahrzeugführer bei der S-Bahn zu sein, ist auch so ein Traum. Dort setzt man jedoch auf eine solide Berufsausbildung oder Seiteneinsteiger, die bereits eine Ausbildung abgeschlossen haben.

Falls der so vielseitig Interessierte doch irgendwann studiert, wäre ihm ein Studium mit hohem Praxisanteil wichtig, eines, dass kaufmännisches und wirtschaftliches Wissen vermittelt. „Wenn mich etwas wirklich interessiert, kann ich gut lernen und habe Freude dabei“, beschreibt der junge Mann sich selbst.

Stimme im Film, im Radio oder in der S-Bahn

Bisher kommen da bei ihm viele Ideen zusammen. So richtig intensiv, schränkt er ein, habe er sich aber noch nicht informiert. Dafür will er die nächsten Wochen nutzen. Bis er das Richtige für sich gefunden hat, wird er sich eine Arbeit suchen, um Geld zu verdienen, obwohl ihn seine Eltern zu nichts drängen.

Ob man in ein paar Jahren den Namen Seraphin Wulf als Synchronsprecher im Abspann eines Spielfilms sehen, seine Stimme als Moderator im Rundfunk hören oder von ihm in der Ringbahn einmal um Berlin gefahren wird, ist offen. Vielleicht wird er die Menschen um sich herum auch mit etwas ganz anderem überraschen.

Von Elvira Minack