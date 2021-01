Potsdam

Corona ist allgegenwärtig, doch für sie ist der Rückzug ins Homeoffice keine Option: die Männer und Frauen, die ihren Job weiter vor Ort machen, weil es anders nicht geht – die an der Supermarktkasse sitzen und hinterm Lenkrad des Linienbusses, die im Krankenhaus, in der Kita und in der Pflege für andere da sind, Essen und Pakete ausliefern. Sie sind unsere Heldinnen und Helden der Krise. Die MAZ stellt einige von ihnen vor. Heute: Maren Wille (18) liefert für World of Pizza.

Ausbildung zur Rettungssanitäterin

„Ich habe im Frühjahr mein Abitur am Evangelischen Gymnasium Hermannswerder gemacht. Ich habe vor Medizin zu studieren und habe das Jahr nach dem Schulabschluss so gestaltet, um mir sicher zu werden, ob ich das auch wirklich möchte. Ich habe mir verschiedene Praktika organisiert, zuletzt war ich für zwei Monate am Institut für Neurobiologie an der Charité. Am 11. Januar beginne ich eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin.

Anzeige

Weil Praktika meist nicht bezahlt werden, möchte ich nebenbei ein bisschen arbeiten und Geld verdienen. Seit Ende August bin ich deshalb bei World of Pizza. Durch den Job habe ich natürlich immer noch viele Kontakte: Aber ich achte darauf, dass ich die Lieferung nicht direkt übergebe, sondern zum Beispiel auf die Türschwelle stelle und so den Abstand einhalte. Die meisten Kunden bezahlen online – so findet auch keine Geldübergabe statt. Ich bin immer mit dem Fahrrad unterwegs. Wind und Wetter und Dunkelheit machen mir nichts aus, ich fahre sehr gern Rad. Sobald ich absteige, setze ich direkt meine Maske auf und ziehe Handschuhe für die Übergabe an. Die Kunden sind vor allem dankbar, dass wir den Betrieb trotz allem aufrecht erhalten.

Maren Wille (18) fährt Pizza mit dem Fahrrad aus – sie ist vor allem in der Brandenburger Vorstadt und in Potsdam West auf Tour. Quelle: Varvara Smirnova

Ich gehöre zu dem Jahrgang, der sein Abitur im Frühjahr unter Corona-Bedingungen abgelegt hat. Für mich war das aber gar nicht so schlimm: Durch den ersten Lockdown konnte ich mich viel mehr auf die Schule konzentrieren, weil ich kaum noch Ablenkungen hatte. An dem Tag, an dem die Schließung der Schulen verkündet wurde, waren wir mit dem Lehrstoff durch und wir hatten nur noch die Wiederholungen online. Natürlich fielen alle Feierlichkeiten aus: die Mottowoche, der Abi-Streich, die Abi-Fahrt, der Abi-Ball... Das war schade. Wir hatten überlegt, ob wir den Abi-Ball zum Weihnachtsfest nachholen, aber das mussten wir verwerfen. Weil einfach niemand weiß, wann es wieder gehen wird, haben wir uns jetzt keinen Termin mehr gesetzt. Ich bin froh, dass ich jetzt raus bin. Die Leute, die 2021 Abi schreiben und gefühlt nur die Hälfte Unterricht hatten – für die ist es viel schlimmer.

Ein Nachteil für mich durch die Coronavirus-Krise: Ich hatte mich auch um einen Praktikumsplatz im Krankenhaus bemüht, wurde aber nicht genommen, weil alle Häuser gesagt haben, dass sie überfüllt sind und es nicht schaffen, noch einen Praktikanten zu betreuen. Ich fände es schön, wenn ich helfen könnte, aber das geht nun mal nicht.

„Ich lerne, dass man dranbleiben muss“

Der Start in einen neuen Lebensabschnitt nach der Schule ist für meinen Jahrgang eine ganz andere Herausforderung als für die Jahrgänge vor uns: Wir müssen uns viel mehr kümmern, weil vieles nicht mehr so funktioniert wie vor Corona. Ich lerne dadurch aber, dass man dranbleiben muss, um dann vielleicht doch einen Platz zu bekommen – und dass man sich auch privat bemühen und Kontakt halten muss, weil man seine Freunde ja gerade nicht treffen kann. Das sind Erfahrungen, die mir – glaube ich – fürs Leben etwas bringen werden.

Lesen Sie dazu auch:

Habe ich Angst vor dem Virus? In manchen Situationen schon, weil die Spätfolgen jetzt so langsam zum Vorschein kommen. Aber ich glaube, wenn ich die ganze Zeit Angst haben würde, wäre ich in diesem Job als Pizzabotin falsch – und ich könnte auch meine anderen Träume und Ziele nicht mehr verfolgen.

„Erst jetzt registriert man, wie wichtig kleine Berührungen sind“

Vor ein paar Tagen haben die Impfungen begonnen: Ich bin zuversichtlich, dass das Impfen tatsächlich etwas bringen wird und ich hoffe natürlich, dass die Situation sich dadurch bessert. Auch wenn ich viel auf die Fakten schaue: Mich nimmt die Pandemie emotional mit, vor allem weil man kaum noch mit den Menschen, die einem wichtig sind, zusammensein kann. Das ist für jeden Menschen einfach schlecht. Mir fällt es schwer, darauf zu verzichten, eine Freundin zu umarmen – zum Beispiel wenn man sich zum Spazieren trifft. Das ist etwas, das man sich vorher gar nicht so richtig vorstellen konnte: Dass es einem nahegeht und auch Kraft abverlangt, dass man sich nicht nahe sein kann. Erst jetzt registriert man, wie wichtig solche kleinen Berührungen und Gesten im Miteinander sind. Jeder Mensch braucht Nähe.

Auch der Weihnachtsbesuch bei meinen Großeltern ist im Corona-Jahr ausgefallen. Sie haben sich natürlich gewünscht, dass wir sie besuchen, haben aber selbst gesagt, dass es besser ist, wenn wir in diesem Jahr nicht kommen. Wir sind darüber alle sehr traurig – aber ich arbeite in einen Job, in dem ich Kontakte kaum reduzieren kann und da bleibt natürlich immer das Risiko – und das ist mir auch bewusst. Man kennt inzwischen auch viel mehr Menschen, die betroffen sind. Im Frühjahr kannte ich fast gar keinen. Deshalb war das noch entfernt von einem. Jetzt ist es direkt an einem dran.

Von Nadine Fabian