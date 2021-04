Potsdam

Der Druck bei den Abiturienten ist groß. Schon unter normalen Bedingungen stehen Schülerinnen und Schüler der 12. und 13. Klassen rund um die Abschlussprüfung unter großem Stress, durch Corona wurde er in diesem Jahr noch einmal verschärft. An zwei Potsdamer Schulen, dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium und der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, mussten sich mehrere Abiturienten in Quarantäne begeben, weil Mitschüler positiv auf das Virus getestet worden waren. Die Prüfungen, welche diese Woche Dienstag begonnen haben, hätten sie erst im Mai nachholen können.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachschreibetermine im Mai

Phil Carstensen ist einer dieser Schüler. Er besucht die 12. Klasse des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums und hat am Montag erfahren, dass er in Quarantäne muss. „Als wir zur Schule kamen, um für das anstehende Abitur belehrt zu werden und unsere Zeugnisse zu erhalten, wurden wir nach Hause geschickt“, schrieb er der MAZ in einer E-Mail und bestätigte es noch einmal auf Nachfrage. In seinem Jahrgang seien zwei positive Corona-Fälle gemeldet worden, die Quarantäne gelte bis zum 28. beziehungsweise 29. April. „Damit würden ich und viele meiner Mitschüler alle schriftlichen Abiturprüfungen verpassen und diese im Mai nachschreiben müssen“, sagt er.

Eigentlich wollte Carstensen bereits im Mai einen Job beginnen, um Geld für sein geplantes Cognitive-Science-Studium in Osnabrück zu sparen. „Das klappt jetzt wohl eher nicht“, sagt er pessimistisch.

Phil Carstensen ist Abiturient am Bertha-von-Suttner-Gymnasium in Babelsberg. Quelle: privat

„Dass Abiturprüfungen stattfinden, steht nicht erst seit gestern fest“

Der 18-Jährige ist tief frustriert, wie er sagt. Nach zwei intensiven Schuljahren, coronabedingtem Homeschooling und insgesamt drei Quarantäneerfahrungen werde ihnen alternativlos der Boden unter den Füßen weggezogen. Das sei nicht nur schmerzhaft, sondern auch inkonsequent. „Wird jemand in einem Zug positiv getestet muss nicht das gesamte Abteil in Quarantäne, bei uns jedoch der ganze Klassenraum. Und das, obwohl wir die gleichen – wenn nicht sogar höhere – Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben“, schreibt Carstensen. Erste Gespräche mit dem Gesundheitsamt, Vorschläge die Abiturprüfungen mit FFP2-Maske und vorangehendem PCR-Test zu schreiben, seien zunächst abgeblockt worden, wie der Schüler erzählt.

„Ich habe das Gefühl, das Ministerium reagiert immer erst auf eine Situation, anstatt sie vorab zu gestalten“, sagt er, „dass Abiturprüfungen stattfinden, steht ja nicht erst seit gestern fest und Fallzahlen steigen auch schon länger.“ Der Schule selbst mache er keinen Vorwurf, sie habe sich vorbildlich erhalten.

Abitur kann trotz Quarantäne geschrieben werden

Dann die Kehrtwende: Am Dienstagnachmittag teilen die Stadt Potsdam und das Potsdamer Gesundheitsamt auf MAZ-Nachfrage mit, dass die Quarantäne der Schülerinnen und Schüler in eine sogenannte Prüfungsquarantäne umgewandelt wird. Im Klartext bedeutet das: Die Abiturienten dürfen an den Prüfungen wie geplant teilnehmen, vorausgesetzt sie tragen eine FFP2-Maske und können einen negativen Schnelltest vorzeigen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Die Schule muss zudem die räumlichen Bedingungen schaffen, was Raumgrößen und Abstände zu den Mitschülern betrifft. Nach der Prüfung müssen sich die Abiturienten sofort wieder in häusliche Quarantäne begeben. „Dieses Modell wird auch für medizinisches Personal angewandt und wird von uns nun auf die Schülerinnen und Schüler übertragen“, heißt es seitens der Stadt. Die neue Regelung gelte ab Mittwoch, 21. April, Schulen und Schüler seien entsprechend benachrichtigt worden.

Ein Anruf bei Phil Carstensen bestätigt das: „Ich freue mich wirklich sehr und werde am Mittwoch hochmotiviert meine erste Abiturprüfung schreiben“, sagte Carstensen am Dienstag. Es sei alles ein großes Kuddelmuddel, „aber das sind wir ja schon gewohnt. Ich bin jetzt einfach nur froh und halte das für einen guten Kompromiss, das ist ein Traumergebnis nach dem Ärger.“

Bildungsministerium hält sich bedeckt

Das Brandenburger Bildungsministerium äußert sich zu dem Thema insgesamt verhalten und beruft sich auf die bereits bekannten Regelungen für die Abiturprüfungen in Coronazeiten.

„Für die zentralen Prüfungsfächer stehen zentrale Nachschreibetermine zur Verfügung“, heißt es auf Nachfrage. Einen weiteren zentralen Nachschreibetermin neben dem Haupttermin und dem ersten zentralen Nachschreibetermin gebe es nicht. „Daher erarbeitet die Lehrkraft eine Aufgabenstellung in eigener Zuständigkeit, die von ihrer Schulleitung dem zuständigen staatlichen Schulamt zur Prüfung vorgelegt wird.“

Wie sowohl das Bertha-von-Suttner-Gymnasium als auch die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule bestätigten, würden individuelle Nachschreibetermine vergeben, wenn Abiturienten auch die zentralen Termine im Mai nicht wahrnehmen könnten.

Von Sarah Kugler