Wut und Faszination bei Potsdamern: So lief der erste Abriss der Nuthebrücke

Potsdam

Es war für viele Anwohner nicht zu überhören: der Abriss des ersten Brückenteils der Nuthestraße. Eine MAZ-Leserin aus Alt-Nowawes beschwerte sich über „unzumutbaren Lärm“, sogar in der Berliner Vorstadt will eine Facebook-Userin den Lärm gehört haben. Die MAZ hat bei zwei Anwohnern in der Nähe der Baustelle nachgefragt, wie schlimm es wirklich war – und hat dabei einen kleinen Schatz geborgen.

Nadine Schönrock wohnt nicht einmal 200 Meter von der Baustelle entfernt. Die 34-Jährige fühlte sich durch den Baulärm am Wochenende gestresst: „Man konnte bei offenem Fenster nicht fernsehen“, sagt sie. Ausschlafen am Wochenende war für sie auch nicht möglich. „Ich bin aufgestanden, als der Bagger draußen hämmerte.“ Am Sonntag sei sie aus dem Schlaf gerissen worden. „Ich wusste nicht, dass auch am Sonntag gearbeitet wird“, sagt sie. Eine Benachrichtigung habe es nicht gegeben.

Türen wackeln, Wellen schlagen

Patric Zenk wohnt noch näher an der Baustelle. Nur 20 Meter trennen ihn von dem 70 Tonnen schweren Bagger. „Tack, tack, tack, tack“, ahmt Zenk das Geräusch des hämmernden Baggers nach. „Die ganze Zeit. Das ist krass, wenn die Türen der Altbauwohnung wackeln und das Wasser in den Gläsern kleine Wellen schlägt“, erzählt er. Seine dreijährige Tochter teilte ihm am Wochenende mit, dass sie Angst vor Baggern hätte. Eigentlich wollte der 42-jährige Zimmerer mit ihr und dem Rest der Familie ausschlafen. Das späte Frühstück hat er dann doch in den frühen Morgen verlegt.

Dennoch haben Schönrock und Zenk Verständnis für die Bauarbeiten. Und es sei ja auch nur ein Wochenende. Zenk hat der Baustelle sogar etwas Positives abgewonnen: Er hat die Gelegenheit genutzt und ein Zeitraffer-Video vom gesamten Abriss gedreht. „Es ist auch spannend, zu sehen, wie die fünf Bagger auf engstem Raum arbeiten, ohne sich zu stören“, sagt er.

Anwohner kritisieren Planung

Anfang März wird ein zweiter Brückenteil abgerissen. Die Brücke wird vom 28. Februar bis zum 2. März angehoben und später zwischen Schallschutzwänden neben der Baustelle zerlegt. Das könnte erneut laut werden. Zenk will sich in dieser Zeit bei seinen Großeltern einquartieren. Schönrock hat diese Möglichkeit nicht.

Auch die wütende MAZ-Leserin aus Alt-Nowawes werden die mobilen Schallschutzwände nur ein geringer Trost sein. Sie fragt, warum denn unbedingt am Wochenende abgerissen werden muss.

Die MAZ hat bei Michael Kaulfuß vom Landesbetrieb Straßenwesen mit der Kritik nachgefragt. „Es ist ein Kompromiss zwischen den Interessen der Anwohner und den Sperrungen des Nahverkehrs nötig“, sagt er. Man habe den Abriss auf mehrere Tage ausgedehnt, „damit wir nicht nachts arbeiten müssen. Und unter der Woche sind mehr Menschen von den Sperrungen im Nahverkehr betroffen als am Wochenende“, rechtfertigt er die Planung. Das letzte Wort für solche Planungen liegt aber bei der Verkehrszentrale in Potsdam.

„Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“, sagt Kaulfuß. Doch aus seiner Sicht seien die Bauarbeiten genügend kommuniziert worden. Auch für den zweiten Brückenabschnitt seien schon jetzt 50 Benachrichtigungen an die Anwohner in der Nähe verteilt worden.

Mehr zum Thema:

Von Jan Russezki