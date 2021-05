Luftschiffhafen/Innenstadt

Der Abriss des Wohnblocks am Staudenhof ist besiegelt. Die Stadtverordneten haben den Beschluss am Mittwoch in namentlicher Abstimmung mit 30 Ja- gegen 17 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen verabschiedet. Gegenstand waren die „Konkretisierung der Sanierungsziele“ zur „Umsetzung des Leitbautenkonzeptes für den Block V“ und die Aufstellung eines Bebauungsplans.

Die Stadtverordnetensitzung in der MBS-Arena am Luftschiffhafen wurde begleitet von einer Protestkundgebung des gentrifizierungskritischen Bündnisses „Stadt für alle“, bei der es auch zu verbalen Angriffen auf Kommunalpolitiker kam. So wurde die Grünen-Fraktionsvorsitzende Saskia Hüneke auf dem Weg in die Arena via Lautsprecher als „Abrissmonster“ begrüßt. Ihr Versuch einer Entgegnung scheiterte, weil die Veranstalter das Mikrofon abstellten und Punkrock über die Anlage schickten.

Diskussion von Befürwortern und Gegnern des Abrisses

Die Politikerin bemühte sich um Haltung, lächelte. Ihre Kränkung deutete sich erst später in der Stadtverordnetendebatte an, als sie eine Diffamierung der Grünen und ihrer Person als neuen Tiefpunkt im Niveau der Diskussion um den Staudenhof beklagte.

Um die Zukunft des zwischen 1970 und 1972 errichteten Blocks mit seinen 182 zumeist kleinen Wohnungen ist über Jahre erbittert gestritten worden. Abrissbefürworter vor allem aus den Reihen der früheren Rathaus-Kooperation von SPD, Grünen und CDU berufen sich auf den bereits nach dem Mauerfall verabschiedeten Grundsatzbeschluss zur Wiederannäherung an die historische Stadtmitte.

Abriss des Stauendhof seit 2010 fixiert

Fixiert wurde der Abriss des Plattenbaus mit dem 2010 beschlossenen Leitbautenkonzept zur Teilrekonstruktion der historischen Innenstadt zwischen Platz der Einheit und Alter Fahrt – dieses Konzept wurde dann allerdings mit einem Moratorium bis 2022 ausgesetzt.

Die Ergebnisse eines von der Stadt zuletzt vorgelegten Abgleichs von Sanierung oder Abriss und Neubau werden von den Abrissgegnern in den Reihen der Linken und der Anderen massiv angezweifelt. Anja Heigl, Fraktionschefin der Anderen, rechnete vor dem Plenum vor, dass die Bestandssanierung 18 Millionen Euro, Abriss und Neubau hingegen 39 Millionen Euro kosten würden. Wirtschaftlich werde die Abriss-Rechnung erst durch einseitig berücksichtigte Fördermittel, erklärte sie. Ralf Jäkel, Bauexperte der Linken, argumentierte, Abriss und Neubau seien „ökologisch nachteiliger“ als die Sanierung. Unterstützung erhielten die Abrissgegner von der Umweltbewegung Fridays for Future (FFF) und vom Bund Deutscher Architekten (BDA).

Der Staudenhof Am Alten Markt 10. Quelle: Bernd Gartenschläger

Otto Richter, Sprecher des Klimabündnisses, kritisierte vor den Stadtverordneten eine Musealisierung der Innenstadt: Potsdam werde mehr und mehr in ein Museum verwandelt, in das „DDR-Bauten nicht mehr hineinpassen“. Philipp Jamme als stellvertretender Vorsitzender des BDA Brandenburg erklärte, dass der Staudenhof mit dem Leitbautenkonzept durchaus vereinbar sei: „Die ganze Mitte besteht aus Neubauten.“ Relevant sei der Plattenbau lediglich bei der Betrachtung des Blocks V zwischen der Straße Am Alten Markt und der Anna-Flügge-Straße.

Babette Reimers, Bauexpertin der SPD, nannte den Wohnblock ein in der Innenstadt deplatziertes Zeugnis des „Brutalismus“ der 1970er Jahre. Sie verwies unter Berufung auf den langjährigen Vorsitzenden des Bauausschusses Christian Seidel darauf, dass der BDA den Abriss in früheren Stellungnahmen begrüßt habe. Wieland Niekisch (CDU) würdigte, dass mit der Pro Potsdam ein kommunales Unternehmen bei der Entwicklung des Blocks zum Zuge kommt: „Soziale Nachhaltigkeit ist einer krampfhaften Sanierung des Betonblocks bei Weitem überlegen.“

Abgelehnt hat die Mehrheit der Politiker den Antrag von Christina Kube (Die Andere), die Vorlage für eine erneute Beratung in den Bauausschuss zurückzuüberweisen. Abgelehnt wurde auch ein Antrag der Linken zur repräsentativen Bürgerbefragung vor der abschließenden Entscheidung. Bestätigt wurde ein Antrag der Grünen, wonach mit Abriss und Neubau auch „ökologische Bauweise und Klimarelevanz“ als Ziel definiert werden.

Von Volker Oelschläger