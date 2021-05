Innenstadt

Im Sommer 2003, als es mit dem Staudenhof längst zu Ende ging, fand er Eingang in die Literatur: „Vor acht zur Staudengalerie, die es schon gab, als wir oft hier bei meinem Vater waren, die jetzt von jüngeren Leuten übernommen wurde. Ein langer, schmaler Raum, an den Wänden Gemälde von mecklenburgischen Landschaften, zweihundertfünfzig Leute sind gekommen …“.

Die Staudenhof-Galerie im Januar 1992. Quelle: Matthias Littwin

So schilderte die große ostdeutsche Schriftstellerin Christa Wolf in ihrem da erschienenen Erinnerungsband „Ein Tag im Jahr – 1960-2000“ den Ort, an dem sie am 27. September 1993 auf Einladung der jungen Potsdamer Buchhändler Carsten Wist und Siegfried Ressel gelesen hatte.

Der 1972 fertiggestellte Wohnblock mit dem 500 Quadratmeter großen Galerie-Café im Parterre war das älteste unter den drei Gebäuden, die den Ende der 1970er Jahre angelegten Staudenhof säumten.

Die 1974 eröffnete Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek wurde vor knapp zehn Jahren bis auf Stützen und Zwischendecken abgetragen und als Bildungsforum quasi neu gebaut.

Empfehlung: Ein „intimer Gartenbereich“

Das 1977 fertiggestellte Institut für Lehrerbildung wurde 2018 abgerissen, um Platz für eine Rekonstruktion der historischen Straßenfluchten in der Stadtmitte zwischen Platz der Einheit und Altem Markt zu schaffen.

Am heutigen Mittwoch werden die Stadtverordneten mit bürgerlicher Mehrheit den Abriss des Staudenhof-Blocks beschließen.

Wasserharfe von Christian Röhl am Aufgang vom Alten Markt zum Staudenhof im August 1980. Quelle: Potsdam Museum/Heinz Gerard

In den 1980er Jahren war das Ensemble eine Empfehlung von Experten: „Besonders reizvoll ist ein Gang zum Platz der Einheit durch den Staudenhof“, schrieben Stadthistoriker Hartmut Knitter und Hans-Joachim Giersberg, Generaldirektor der damals staatlichen Schlösser und Gärten, in ihrem Stadtführer „Potsdam-Atlas“: „Zwischen zwei Neubaukomplexen befindet sich ein 1977 angelegter intimer Gartenbereich, in dem Blumen, Bänke sowie ein Brunnen des Potsdamer Metallbildhauers Christian Röhl und Plastiken des Bildhauers Jürgen von Woyski zum Verweilen und Entspannen einladen.“

Ich entdeckte das Café für mich Mitte der 1980er Jahre als Abiturient und Lehrling. Es war hell und still und fast immer menschenleer. Der ideale Ort zum Lesen.

Schaufenster für das Potsdam-Museum

Die Galerie wurde bis 1990 vom damaligen VEB Umweltgestaltung und Bildende Kunst betrieben, es folgte ein Intermezzo als „Potsdam-Galerie“ mit dem Staudenhof als Schaufenster für Kunst aus der Sammlung des Potsdam-Museums.

Dann übernahm der Brandenburgische Verband Bildender Künstler (BVBK), und mit den Künstlern kam die Bohéme.

MAZ-Autor Volker Oelschläger um 1995 mit der Speisekarte im Staudenhof. Quelle: Roger Drescher

Das Café bekam eine neue räumliche Ordnung mit einer Zwischendecke, auf der Thomas Kumlehn und Karl Wedemeyer mit ihrem „Verein zur Förderung Instabiler Medien“ das Internet-Zeitalter schon einmal vorweg nahmen, und mit einer gläsernen Schleuse zur Galerie, in der Kerstin Seefeld und Jörg-Peter Eifler ihre Script-Buchhandlung eröffneten.

Der Tagesablauf der wachsenden Stammkundschaft war strukturiert vom „Grundversorgung“ genannten kleinen Frühstück bis zum letzten Bier.

MAZ-Autor Volker Oelschläger am Tag vor dem Abrissbeschluss im Staudenhof. Quelle: Bernd Gartenschläger

Und während drüben Vernissagen gefeiert wurden, knallten hier die Uhren zum Blitzschach. Die Bühnentechniker des damals mit der Blechbüchse am Alten Markt noch ganz nahen Hans-Otto-Theaters hatte ihren Stammplatz vorn am Tresen, die Aktivistinnen vom Frauenzentrum saßen rechts in der Ecke.

Auch Anwohner aus den kleinen Wohnungen überm Lokal gehörten dazu wie die hochbetagte Herta Bülow, die sich gern zu den Schachspielern gesellte und dann immer riet: „Hau weg den Knopp!“

Das auf gewisse Weise Charmante, man war unter sich, war zugleich das Problem: Abseits der Touristenpfade kam kaum Laufkundschaft, das erweiterte Wohnzimmer rechnete sich nicht.

Lothar Krone als damaliger BVBK-Vorsitzender witzelte eines Tages bitter: Vielleicht sollte man eine Außenstelle des Arbeitsamtes im Staudenhof eröffnen, dann hätte man das Publikum.

Staudenhof-Galerie im Februar 1996. Quelle: Christel Köster

1998 übernahm der Babelsberger Lindenpark e.V. das Lokal und schoss es in die digitale Zukunft. Der Staudenhof wurde zum Internetcafé mit blauen Plexiglasterminals in der großen Galerie. Die Grundversorgung blieb.

Verbürgt ist, dass eines Tages Julian Assange mit seinem Laptop an einem der Tische saß. Der spätere Gründer von Wikileaks war auf der Durchreise, seine Haare grau, noch nicht weiß, und hüftlang.

Billardtische in der alten Galerie

Unvergesslich ist mir der 11. September 2001. Draußen war es endlos warm, doch ich blieb drin im Schatten und sah hoch zum Fernseher, auf dem wieder und wieder winzige Flugzeuge in die Türme des World Trade Center jagten.

2003 verließ der Lindenpark den Staudenhof. Einige seiner Rechner ließ er zurück, und wo früher Kunst gezeigt wurde, standen jetzt Billardtische.

Blick auf den entstehenden Staudenhof-Wohnblock im September 1971. Quelle: Wolfgang Mallwitz

Der Staudenhof verkam. In den kaum gepflegten Rabatten zeigten sich mitten am Tage die Ratten. Schon zur Bundesgartenschau 2001 hatte man die „Wasserharfe“ von Christian Röhl am Abgang der Parkanlage zum Alten Markt demontiert.

Im September 2005 widmete sich eine letzte Kunstaktion diesem verlorenen Platz mitten in der Stadt: „Verwittert – verwunschen – verwahrlost“. Im Frühjahr 2014 endete der Mietvertrag des letzten Staudenhof-Wirts, der nur noch ab 17 Uhr geöffnet hatte. Die Zeit der Grundversorgung war längst vorbei.

2010 beschlossen die Stadtverordneten mit dem Leitbautenkonzept zur Teilrekonstruktion der historischen Stadtmitte auch den Abriss des Staudenhofblocks. Später folgte ein Moratorium bis 2022.

Der Erstunterzeichner des Bürgerbegehrens

Unter den Erstunterzeichnern des am Verwaltungsgericht gescheiterten Bürgerbegehrens gegen den Abriss von Staudenhof, Fachhochschule und Mercure-Hotel traf ich im Frühjahr 2014 Herbert Posmyk, der mit Reißbrett und Rechenschieber die Statik des Wohnblocks berechnet hatte. Mit dem Haus verschwinden 182 günstige Wohnungen aus der Innenstadt.

In dem vor gut drei Jahren eröffnete Quartierstreff erinnern noch immer die Einbauten ans frühere Café: Der Tresen, den Fabian Füssel für den Lindenpark installierte, die eiserne Trägerkonstruktion von Norbert Voigt für die Zwischendecke des Fördervereins.

In der gläsernen Schleuse der Script-Buchhandlung stehen heute ein Kickertisch und – zwei Regale mit Spielen und Kinderbüchern.

Die große Grube ist dicht herangerückt

Und drüben am Eingang zu den Wohnungen brüllt ein Arbeiter in die nachmittägliche Stille: „Rico bist du bekloppt? Lässt den Akkuschrauber einfach so liegen! Hinz und Kunz kommt hier vorbei!“

Vom anderen Ende des Blocks hat man einen passablen Blick auf die gewaltige Baugrube mit dem Landtagsschloss auf der anderen Seite. Sie ist dicht herangerückt. Die Zeit für den Staudenhof läuft sichtbar ab.

Von Volker Oelschläger