Der Ende der 1980er Jahre für die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit errichtete Plattenbau an der Jägerallee in Potsdam soll in gut drei Jahren abgerissen und durch einen größeren Neubau ersetzt werden. Aktuell haben in dem Haus 2 des Verwaltungscampus rund 300 Mitarbeiter des Sozialdezernats ihre Büros.