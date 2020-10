Potsdam

Wie weiter in der Potsdamer Denkmalbehörde? Sie arbeitet de facto seit Monaten ohne ihre Leiterin. Im Dauer-Drama um die städtische Chefdenkmalpflegerin Andrea Behrendt, die ihren Leitungsposten seit ihrem Amtsantritt im März 2019 bislang nur wenige Monate aktiv ausgeübt hat und dem Vernehmen nach bis heute krankgeschrieben ist, gibt es nun neue Erkenntnisse.

Wechselpläne offenbar gescheitert

Der von Behrendt angestrebte Wechsel nach Essen als Leiterin des dortigen Instituts für Denkmalschutz und Denkmalpflege ist nun offenbar endgültig gescheitert. Im Juli 2019 war bekannt geworden, dass Behrendt – nur vier Monate nach ihrem Amtsantritt in Potsdam – den erneuten Karriereschritt plante. Aber aus der damals vom Essener Rathaus angekündigten Berufung Behrendts ist bis heute nichts geworden. Spekulationen darüber gab es in den vergangenen Monaten viele, doch nun liegt eine Antwort der Pressestelle des Essener Rathauses auf die MAZ-Anfrage zur derzeitigen Situation in der Chefetage des Instituts für Denkmalschutz und Denkmalpflege vor.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

„Die Stelle ist aktuell nicht besetzt“, bestätigt Sprecherin Silke Lenz. Und: „Eine Neukonzeption der Ausrichtung des Instituts ist aktuell in Erarbeitung. In diesem Zusammenhang ist die Ausschreibung der Stelle aufgehoben worden.“ Sobald die Neuausrichtung beschlossen ist, wird es möglicherweise ein neues Ausschreibungsverfahren geben, so die Rathaussprecherin.

Offenbar hat man in Essen einen eleganten Weg gefunden, um die designierte Institutsleiterin nicht berufen zu müssen. Die Gründe liegen im Dunkeln; wie es heißt, sollen sich die dortige Verwaltung und Behrendt überworfen haben. Das für den Wechsel der Beamtin notwendige „Versetzungsgesuch“ wurde jedenfalls dem Vernehmen nach von Essener Seite nie gestellt.

Karrierepläne überraschend für die Stadtverwaltung

In Potsdam dürfte sich die Stadtkonservatorin in den vergangenen Monaten nicht viele Freunde gemacht haben. Nicht zuletzt, weil die Verwaltung von Behrendts neuen Karriereplänen kalt erwischt wurde – von Behrendts Wechselabsichten erfuhr man aus der Presse. Eine doppelte Klatsche, immerhin hatte der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos) ein hohes Maß an Anstrengung unternommen, um Andrea Behrendt an die Havel zu holen.

Nach dem Ausscheiden des langjährigen Stadtkonservators Andreas Kalesse Anfang 2018 hatte sich die Suche nach einem Nachfolger beziehungsweise einer Nachfolgerin hingezogen. Die erste Ausschreibung mit 40 Bewerbern wurde von der Verwaltung gestoppt; Behrendt galt damals als aussichtsreichste Kandidatin.

Festhalten am Beamtenstatus

Doch die Denkmalpflegerin und Architektin war nicht bereit, aus ihrem bisherigen kirchlichen Beamten- in das vorgesehene Angestelltenverhältnis zu wechseln. Das Innenministerium hätte eine Ausnahmegenehmigung für die Umwandlung in eine Beamtenstelle erteilen müssen, versagte diese jedoch.

Das Rathaus schrieb die Stelle daraufhin neu aus – diesmal unter der Maßgabe, dass „neben der möglichen Besetzung mit Tarifbeschäftigten nun zusätzlich auch die Bewerbung von Beamten ermöglicht“ werden solle. Erneut machte Behrendt – damals Leiterin des Fachdienstes Bauen im Landkreis Lüneburg – das Rennen. „Ich bin überzeugt, dass wir mit Andrea Behrendt eine ausgewiesene und erfahrene Expertin in der Denkmalpflege und Führungskraft gewonnen haben“, sagte Rubelt über die neue Leiterin von 19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bei ihrem Amtsantritt zeigte sich die gebürtige Berlinerin ebenfalls zuversichtlich: Die Leitung der Unteren Denkmalschutzbehörde in der Stadt der Schlösser und Gärten mit ihrem Denkmalschatz sei „eine inhaltlich enorm reizvolle Aufgabe“.

Keine Neuausschreibung der Leitungsstelle geplant

Doch im Juli 2019 kam es zum großen Knall, als die Karrierepläne der Stadtkonservatorin bekannt wurden. In Potsdam verschwand Behrendt nach dem Eklat von der Bildfläche – bis heute. Auskünfte über die Personalie darf das Rathaus aus rechtlichen Gründen nicht geben. Zur Situation in der Behörde erklärte Stadtsprecherin Christine Homann vor einigen Wochen auf Anfrage: „Für Abwesenheitszeiten der Bereichsleitung ist eine Vertretung innerhalb des Bereichs geregelt.“ Und: In absehbarer Zeit sei keine Neuausschreibung der Stelle eines Leiters der Denkmalschutzbehörde geplant, so Homann.

Behrendt ist seit 2001 in der Denkmalpflege tätig mit einer langen Liste von Stationen: bei den Landesämtern für Denkmalpflege in Mecklenburg-Vorpommern und Bayern, bei der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover. Vor ihrer Tätigkeit im öffentlichen Dienst war sie freiberufliche Architektin.

Lesen Sie auch:

Von Ildiko Röd