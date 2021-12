Potsdam

Eleonore Schönrock könnte die Tage zählen. Sechs sind es noch, dann lockt der Ruhestand, endlich Zeit für die Kinder, die Enkel, für die Kunst, die sie so liebt. Doch Eleonore Schönrock zählt nicht, sie sehnt sich nicht – Eleonore Schönrock kämpft mit dem Abschiedsschmerz. 36 Jahre war die Hausarztpraxis in der Waldstadt ihr Leben, „mein drittes Kind“, wie sie sagt. Wenn nun Patienten fragen, „Sie hören auf, Frau Doktor?“, dann fließen häufig Tränen. „Also“, sagt sie und atmet einmal tief durch, „lassen Sie uns lieber über den Anfang als das Ende sprechen“.

Stationen einer Ärztin in Potsdam

Also zurück in die Waldstadt der frühen Achtziger. Eleonore Schönrock – geboren in Forst, aufgewachsen in Rathenow, studiert in Greifswald – ist Ende 20, wohnt mit Mann und Sohn in einem der neuen Wohnblöcke im Viertel, arbeitet als Stationsärztin im Bezirkskrankenhaus in Babelsberg und träumt von einer Stelle in der neuen Poliklinik an der Saarmunder Straße. Auf dem Weg zum Kindergarten läuft sie mit ihrem Sohn täglich an der Baustelle vorbei, als die Klinik endlich fertig ist, hat sich Eleonore Schönrock schon beworben. Mit Erfolg.

Hausärztin Eleonore Schönrock geht in Ruhestand. Quelle: Julius Frick

1985 zieht die Fachärztin für Innere Medizin in die zweite Etage der neuen Poliklinik, gründet dort nach der Wende ihre eigene Praxis, empfängt in ein und demselben Sprechzimmer bis heute ihre Patienten. Mit vielen ist sie in den vergangenen mehr als 36 Jahren alt geworden, viele kennt sie über Jahre, manche hat sie verloren – an den Krebs, an schwere Unfälle, an Krankheiten, die sie gerne geheilt hätte. Gewöhnen kann sie sich in all den Jahren nicht an den Tod, den Verlust, das Gefühl, auch als Ärztin manchmal machtlos zu sein. Das gibt sie ganz offen zu. „Man findet seinen Umgang damit“, sagt sie, „aber all die Schicksale, die man so erlebt, die haben mich mit den Jahren schon verändert, dünnhäutiger, sensibler gemacht.“

Viel Lob von den Patienten für die Potsdamer Hausärztin

Eleonore Schönrock ist eine kleine Frau, sie spricht mit ruhiger, feiner Stimme, hört aufmerksam zu, Patienten beschreiben sie im Internet als „unvoreingenommen“, als „vorzügliche Internistin mit großer sozialer Zuwendung“, als „kompetent und freundlich“ mit „viel Verständnis und enormem Fachwissen“. Die 67-Jährige selbst tut sich schwer mit Lob und Aufsehen um ihre Person, auch einem Interview zum Abschied stimmt sie nur zu, weil ihre Tochter Julia sie überredet hat. „Und...“, gesteht sie, „weil ich so meinen Patienten noch einmal danke sagen kann.“ Schöner wär’s ja persönlich gewesen. „Aber ich kann das nicht...“, sagt sie und ringt einen Moment um Fassung. „...da kommen mir sofort die Tränen.“

Dabei gibt es seit Beginn der Pandemie auch immer wieder Momente, die in der 67-Jährigen die Wut aufsteigen lassen. Patienten, die sich mit fadenscheinigen Beschwerden in ihr Sprechzimmer mogeln und erst dann offenbaren, dass sie Kontakt zu Corona-Infizierten hatten. Die sich trotz Corona-Verdachts nicht vor der Tür testen lassen, sondern sich im Wartezimmer als angebliche Kopfschmerz-Geplagte neben Risikopatienten setzen. „Das sind ganz wenige“, sagt sie, „aber es gibt sie. Und die machen die ohnehin schon sehr anstrengende Pandemie-Zeit noch ein bisschen belastender.“ Überhaupt: Corona habe sie als Hausärztin noch einmal besonders herausgefordert, ihr und ihrem Team viel abverlangt. „Das Impfen und Testen, die besonderen Hygieneanforderungen, die zunehmend dünnen Nerven vieler Patienten, die Einsamkeit in den Heimen, die Arbeit mit Maske, zum Teil in Vollschutz...das zehrt auch an uns.“ Nie war der Job in den letzten 37 Jahren so anstrengend wie jetzt.

Power-Frau im Mediziner-Beruf

Doch Eleonore Schönrock ist nicht nur eine Ärztin mit Feingefühl, sie ist auch das, was man hart im Nehmen nennt. Jeden Morgen um vier Uhr steht sie auf, setzt sich auf ihren Heimtrainer und fährt 25 Kilometer Fahrrad, macht noch eine Runde Gymnastik, bevor sie nach dem Frühstück erneut aufs Rad steigt und aus Rehbrücke nach Potsdam fährt. Um 7 Uhr schließt sie die Praxis auf, steigt in den Vollschutz, nimmt Corona-Abstriche, zieht sich um und behandelt von 8 bis 12 Uhr Patienten in der normalen Sprechstunde. Manchmal fährt sie zum Mittagessen nach Hause, meistens folgen ein bis zwei Stunden Telefonsprechstunde. An drei von fünf Tagen behandelt sie auch nachmittags Patienten, dazu kommen Haus- und Heimbesuche, Fortbildungen, Teamrunden und immer wieder besondere Krankheits-Recherchen.

Eleonore Schönrock mit ihrer Tochter Julia Papke und Enkelkinder Leonie und Jonas (v.l.). Quelle: Julius Frick

Zeit für sich und die Familie bleibt Eleonore Schönrock wenig. „Das war bei Mama schon immer so“, sagt Tochter Julia, „die Praxis stand an erster Stelle.“ Früher war sie eifersüchtig, wütend, wenn ihre Mutter abends mal wieder so spät nach Hause kam, dass der gemeinsame Nachmittag am Badesee ins Wasser fiel. Heute studiert sie selbst Medizin, hat zwei Kinder und ist stolz auf das, was ihre Mutter erreicht hat. „Vor allem, weil sie all das nach dem Tod meines Vaters alleine stemmen musste.“

Eleonore Schönrock ist Anfang 30 und kaum als Ärztin in der Praxis angekommen, als ihr Mann abends im Wohnzimmer mit einem Herzinfarkt zusammenbricht und stirbt. Die Familie – Tochter Julia ist gerade eins, Sohn Markus sieben – muss sie von da an alleine durchbringen, die Praxis wird zum Rettungsanker. Dort schlafen die Kinder mittags unterm Tresen und die Schwestern passen auf, dort verdient Eleonore Schönrock genug, um klarzukommen – dort haben auch die Patienten vollstes Verständnis, wenn im Sprechzimmer hin und wieder „Frau Doktors“ Kinder spielen. „Es wussten ja damals alle, was los war“, sagt Eleonore Schönrock, „also hielt man zusammen. Hier im Haus. Und vor allem in der Praxis.“

Die Praxis, das sind neben „Frau Doktor“ und rund 1000 Patienten im Quartal noch Schwester Janina und Schwester Heidi. Sie folgten auf Schwester Helena und Schwester Elisabeth – mehr feste Mitarbeiter hatte Eleonore Schönrock nicht in den 37 Jahren. Häufige Kündigungen, Neueinstellungen, „das gab es bei mir zum Glück nicht. Mir haben meine Schwestern alle bis zu ihrer oder meiner Rente die Treue gehalten“. Nun übergibt die 67-Jährige mit der Praxis auch ihre Mitarbeiterinnen an ihre Nachfolger, ein junges Ärztepaar mit drei Kindern.

Tochter kann die Praxis in Potsdam nicht übernehmen

Lange hatte Eleonore Schönrock gehofft, dass ihre Tochter die Praxis übernimmt. Doch irgendwann mussten beide einsehen: Das wird nichts. „Bis ich soweit bin, dauert es noch Jahre“, sagt Julia Papke (34). Dann wäre ihre Mutter über 70, vielleicht sogar Mitte 70 und „eigentlich macht mir diese Digitalisierung jetzt schon zu schaffen“, gesteht Eleonore Schönrock. Also entscheidet sie sich im Sommer 2020, den Abschied vorzubereiten. Nun kommt er, am 21. Dezember ist Schluss – Frau Doktor Schönrock sagt Lebewohl. Ganz allerdings wird sie dann doch nicht verschwinden, sondern für ihre Nachfolger regelmäßig die Urlaubsvertretung übernehmen. Noch weiß sie nicht, wann sie das erste Mal gefragt ist, doch womöglich wird sie bis dahin die Tage zählen.

Von Anna Sprockhoff