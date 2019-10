„Du wirst immer unter uns sein“

Sanssouci

Mit einer würdigen und liebevollen Trauerfeier haben die Familie, Freunde, Weggefährten und der Kirchenkreis am Sonnabendvormittag von Potsdams früherem Superintendenten Joachim Zehner Abschied genommen. Das Bänke in der Friedenskirche, in der Zehner so oft sonntags gepredigt hatte, waren bis auf den letzten Platz gefüllt. Besonders berührend: Die kurzen Reden von Zehners beiden erwachsenen Kindern Hannah und Julian, in denen sie ihres Vaters gedachten. „Du hast uns vorgelebt, dass man vor dem Tod keine Angst haben muss“, schilderte Hannah den enormen Mut, mit dem der von einem Gehirntumor Gezeichnete seine letzten Lebenswochen im Hospiz auf Hermannswerder noch aktiv gestaltete. Begleitet wurde er dabei von seiner Ehefrau Christa, den Kindern, seinem Schwiegersohn Ibrahim und der kleinen Enkeltochter Nala. Am 21. September starb er. „An einem sonnigen Samstagvormittag ist er in den Armen von Mama von uns gegangen“, sagte Julian Zehner in seiner Rede.

Am 12.10.2019 Trauerfeier für Joachim Zahner in der Friedenskirche Potsdam. Foto: Varvara Smirnova Quelle: Varvara Smirnova

Das Sterben betrachtete Zehner, der 62 Jahre alt wurde, als eine Reise hin zu Gott. „Denkt immer daran: Wenn ich im Sarg liege, dann bin ich am Ziel – bei Jesus“, erzählte Julian von der tiefen Zuversicht, die seinen Vater nie im Stich ließ. Bis zum Schluss freute er sich an seinen vielen Besuchern im Hospiz und interessierte sich nach wie vor für jene kirchlichen Projekte, die ihm besonders am Herzen lagen – darunter der Bau des Garnisonkirchturms und der Aufbau des Gemeindelebens im neuen Quartier Krampnitz.

Zehn Jahre lang war Zehner Superintendent in Potsdam, von 2008 bis 2018. Zuvor hatte er eine Pfarrstelle in Frankfurt/Oder inne gehabt. Wie hoch dort nach wie vor die Wertschätzung und die Verbundenheit waren, zeigte sich schon allein daran, dass am Sonnabend auch viele Trauergäste aus der Oderstadt angereist waren. Zu den Potsdamer Gästen zählten Generalsuperintendentin Heilgard Asmus und ihr Amtsvorgänger Hans-Ulrich Schulz, Superintendentin Angelika Zädow, der ehemalige Oberbürgermeister Jann Jakobs und Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD).

Vor der Trauerfeier: Generalsuperintendentin Heilgard Asmus (vorne, 2.v.l.), Ex-Oberbürgermeister Jann Jakobs (vorne links) und Oberbürgermeister Mike Schubert (3.v.l.) mit Joachim Zehners Enkelin Nala. Quelle: Varvara Smirnova

„Er hat die Gemeindearbeit geliebt“, schilderte Simon Kuntze, der Pfarrer an der Friedenskirche ist, Zehner als „einen Menschenfischer, der stets um Versöhnung bemüht war“. Dass der Theologe weder weichgespült noch stromlinienförmig war, machte sein Bruder Klaus in seiner kurzen Abschiedsrede deutlich. „Du warst unkonventionell besonders und deshalb oft aufregend“, sagte er an „Him“ gerichtet. „Him“ – mit dieser Kurzform wurde Joachim Zehner im Familienkreis gerufen. Auch bei seinen Predigten nahm Zehner sich offenbar kein Blatt vor den Mund, wie der Bruder andeutete. Oft habe er sich im Vorfeld im Stillen gefragt: „Was lässt Him heute wieder los?“ Insgesamt ein charakterstarker Mensch: „Aufregend heiter, nachdenklich, einnehmend.“ Seine Rede beendete Klaus Zehner mit bewegenden Worten: „Deine tiefen Spuren bleiben. Du wirst immer unter uns sein.“

Der Sarg wurde flankiert von Mitgliedern des Johanniter-Ordens. Quelle: Varvara Smirnova

Dass Zehner stets einen zutiefst positiven Ansatz – die Stärken der Menschen zu stärken – verfolgte, bestätigte auch Gemeindemitglied Joachim Uhlig, ein enger Freund des Verstorbenen. „Er hat mich begleitet in schwerer Zeit“, sagte Uhlig.

Zu den emotionalen Höhepunkten des Gottesdienstes gehörte das auf einer Gitarre gespielte „Hallelujah“ von Leonard Cohen, das mit einem neuen deutschen Text versehen war. Viele Trauergäste sangen den Refrain leise mit.

Eine Fotografie zum Gedenken. Quelle: Varvara Smirnova

Die letzte Ruhestätte von Joachim Zehner ist auf dem Bornstedter Friedhof. Flankiert von Mitgliedern des Johanniterordens, dem Zehner angehört hatte, wurde der Sarg zum Abschluss der Trauerfeier aus der Friedenskirche getragen und nach Bornstedt gefahren.

Statt Kranzgeschenken bat die Familie um Spenden für das Hospiz auf Hermannswerder.

Von Ildiko Röd