Potsdam

Freude für die Filmuniversität Babelsberg: Drei Absolventen der Hochschule wurden am Montagabend bei den First-Steps-Awards ausgezeichnet.

Darunter Anne Thieme, der für ihren Kurz- und Animationsfilm „Interstate 8“ der Preis in der Kategorie Kurz- und Animationsfilm verliehen wurde. In ihrem 15-minütigen Film erzählt sie von zwei jungen Frauen, die sich im Süden der USA auf dem Rücksitz eines Polizeiautos begegnen und erfahren, dass nicht nur ihre unterschiedliche Herkunft über das Ende der Fahrt entscheidet.

„Durch reduzierte Dialoge und die bedrückende Enge des Autos als einziger Spielort werden die Ungerechtigkeiten bestehender Machtstrukturen zu jeder Sekunde physisch spürbar“, heißt es in der Jury-Begründung. Thiene gelinge „eine beunruhigend realistische Darstellung beständiger Diskriminierung und Unterdrückung“.

Die Produzentin Pia To erhielt den No Fear Award für ihren Film "Trading Happiness". Quelle: Jens Kalaene/dpa

Außergewöhnliche Lösungen für schwierige Umsetzung

Ebenfalls kein leichtes Thema hat sich Pia To mit dem Film „Trading Happiness“ für ihre Abschlussarbeit ausgesucht. Sie wurde für ihre Arbeit als Produzentin mit dem No-Fear-Award ausgezeichnet. Der 25-minütige Kurzspielfilm erzählt von der Vietnamesin Nghi, die am Hochzeitstag ihrer Tochter Phuong ein ungutes Gefühl überkommt, als sie zum ersten Mal den fremden chinesischen Bräutigam sieht. Die 17-jährige Tochter soll heiraten, um die Schuldenlast der Familie zu mindern.

Gedreht wurde im Norden Vietnams, wie auf der Website von First Steps nachzulesen ist, wo die Logistik für Filmproduktionen im Vergleich zum Süden des Landes weniger erprobt sei. "Mit viel Kreativität, interkultureller Arbeit und unerschütterlichem Glauben an den Film gelang es der Produzentin ein Team zu formen, das trotz sprachlicher Barrieren Hand in Hand ging und gemeinsam mit produktiven und außergewöhnlichen Lösungen diesen wunderbaren Film geschaffen hat“, so die Jurybegründung.

Der Schauspieler Steven Sowah freut sich über den Götz-George-Nachwuchspreis für seine Rolle im Film "Dreck". Quelle: Jens Kalaene/dpa

Brillante Schauspielleistung

Mit dem Götz-George Nachwuchspreis wurde der Schauspieler Steven Sowah für seine Darstellung in dem 29-Minüter „Dreck“ ausgezeichnet. Er verkörpert darin den jungen Iraker Sad, der in Abschiebehaft sitzen muss. In den wenigen Stunden, die ihm bleiben, denkt er über sein Leben nach. Der Text ist eigentlich ein Theatermonolog und wurde hier für den Film adaptiert.

„Eine große Herausforderung, die ein präzises Verständnis für die unterschiedlichen Anforderungen des Theater- und Filmschauspiels voraussetzt“, schreibt die Jury dazu. Steven Sowah meistere diese Herausforderung brillant.

Die jährlichen First-Steps-Awards gelten als wichtigste Auszeichnung für den deutschsprachigen Filmnachwuchs. Insgesamt werden Preise in neun Kategorien vergeben.

Von Sarah Kugler