Potsdam

Sebastian Roschke machte 2002 in Vetschau im Spreewald sein Abitur. Nach einem Jahr Zivildienst kam er ans Hasso-Plattner-Institut und machte seinen Bachelor und Master of Science in IT-Systems Engineering. Von 2008 bis 2012 promovierte und arbeitete er am HPI-Fachgebiet „Internet-Technologien und -Systeme“....