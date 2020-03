Potsdam

Immer freitags stellen wir drei Themen zur Auswahl – und Sie bestimmen, welches davon wir dann tatsächlich recherchieren. Zusätzlich können Sie uns per E-Mail selbst Themen vorschlagen, die zur Abstimmung gestellt werden sollen. Diesmal stehen folgende Ideen zur Auswahl.

1. Landwirtschaft in der Stadt.

Kühe in Potsdam? Quelle: dpa

Landwirtschaft gibt es auch in Potsdam. Doch wie viele Bauern hat die Landeshauptstadt eigentlich genau? Und was ist deren Geschäft – Tierzucht, Ackerbau, Gemüsezucht oder Obstanbau? Die MAZ-Redaktion macht sich auf die Suche.

2. Verkehrswende

Stau: Wie viele Autos gibt es eigentlich in Potsdam. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Stadt Potsdam setzt auf die Verkehrswende – und hofft auf Bürger, die lieber Bus-, Bahn- oder Fahrradfahren als das Auto zu nutzen. Doch wie viele Autos gibt es eigentlich in der Landeshauptstadt? Und welche sind das? Benziner? Diesel? Oder Elektroautos? Cabriolet oder Limousine? Die MAZ findet es heraus.

3. Lesetipps

Lesestoff nach der ausgefallenen Buchmesse. Quelle: David Streit

Die Leipziger Buchmesse ist ausgefallen, trotzdem gibt es auch in diesem Frühjahr wieder viele tolle Neuerscheinungen. Und auch unter den Büchern, die schon länger auf dem Markt sind, gibt es echte Schätze. Wir fragen in den Potsdamer Buchhandlungen nach den beliebtesten Büchern der letzten Monate und geben selbst Tipps, was Sie unbedingt mal lesen sollten.

Jetzt abstimmen:

Die Abstimmung ist bis Montag (10 Uhr) geöffnet. Die Geschichte, die dann die meisten Leserstimmen hat, wird am kommenden Wochenende veröffentlicht.

Hier die weiteren Themen der Woche:

