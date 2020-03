Potsdam

1. Wie kommt man in Potsdam am schnellsten voran?

Vertrauter Anblick: Stau in der Zeppelinstraße. Quelle: MAZ

Auto, Fahrrad oder der Öffentliche Nahverkehr: Das MAZ-Team macht den Test und fährt im Berufsverkehr von der Waldstadt (Am Moosfenn) bis zum Luftschiffhafen an der Zeppelinstraße.

2. So wird der Balkon fit für den Frühling

Bald ist wieder Balkonien-Zeit! Quelle: Fotolia

Der Frühling steht bevor, doch auf dem Balkon herrscht weiter Tristesse? Wir fragen bei verschiedenen Potsdamer Experten nach und geben Tipps, wie Sie Ihren Balkon fit machen für den ersten Kaffee in der Frühlingssonne.

3. Tipps für die Kitaplatz-Suche

Wer einen Kitaplatz für seinen Nachwuchs ergattert hat, kann sich glücklich schätzen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Eltern campieren ab nachts um 2 Uhr vor der Kita: Erst vor kurzem versuchten mehr als 50 Eltern in der Potsdamer Innenstadt so einen Platz für ihr Kind zu ergattern. Wir informieren, worauf Eltern bei der Suche nach einem Kita-Platz in Potsdam achten sollten und was sie tun können, wenn sie keinen Platz finden.

Die Abstimmung ist bis Montag (10 Uhr) geöffnet. Die Geschichte, die dann die meisten Leserstimmen hat, wird am kommenden Wochenende veröffentlicht.

