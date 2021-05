Innenstadt

In der Schopenhauer Straße wurde am Mittwochabend eine Frau von einer herabstürzenden Palette getroffen und schwer verletzt. Gegen 18.15 Uhr wurde die Polizei über die Rettungsleitstelle darüber informiert. Die 61-jährige hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen auf dem Gehweg vor einem zehngeschossigen Mehrfamilienhaus befunden, als der Gegenstand herabfiel und sie am Kopf traf. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Kein Hinweis auf Vorsatz

Wo die Holzpalette herkam ist noch unklar. Bisherige Ermittlungen ergaben keine Hinweise darauf, dass sie vorsätzlich heruntergeworfen wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dieser Sache dauern weiter an.

