Mascha Schneider hat zwar noch nicht ihre Traumwohnung gefunden. Die müsste drei bis vier Zimmer haben, eine Badewanne und vielleicht einen kleinen Garten oder eine Terrasse. Die Schauspielerin bewohnt mit ihrer kleinen Tochter jedoch eine „schöne, kleine Wohnung, in der ich mich wohlfühle“ in Babelsberg. Die 27-Jährige kennt das, was die Premierenzuschauer heute Abend im großen Haus des Hans-Otto-Theaters sehen werden, zum Teil aus eigener Erfahrung.

„Die Lage“ heißt das Stück von Thomas Melle. Mit der Lage ist die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt gemeint. Für Menschen mit einem Durchschnittseinkommen ist es heutzutage immer schwieriger, ein bezahlbares Zuhause zu finden. Oft sind es Hunderte, die um dieselbe Wohnung wetteifern, wahre Bewerbungsgespräche führen, sich nackig machen müssen, private Details preisgeben sollen, um überhaupt zu einer Besichtigung eingeladen zu werden. „Die Lage“ erzählt also von einem Thema, mit dem fast jeder schon einmal konfrontiert war oder wo jeder zumindest einen kennt, der aktuell auf der Suche ist.

„Es war sehr schwer, diese Wohnung zu finden“, erzählt sie. „Gerade in einem Beruf, wie in meinem, ohne Festanstellung.“ Sie habe wirklich lange und hartnäckig gesucht. „Man muss seine kompletten Unterlagen beisammen haben, schnell sein und ein bisschen clever“, bringt sie es lachend auf den Punkt.

Das Stück besteht aus Fragmenten, kleinen Geschichten von unterschiedlichen Menschen auf der Suche nach einer Wohnung. Es geht darum, wer alles sucht, wie man sucht, zu welchen Absurditäten es dabei kommt. Neben den Suchenden gibt es die Mieterin, die aus ihrer Wohnung wegen einer geplanten Sanierung vertrieben werden soll, die sich aber nicht vertreiben lässt. Und es gibt auch die Erbin, die zu Geld gekommen ist und sich den Kauf einer Wohnung nun leisten kann.

Die einzige durchgehende Rolle in dem Stück ist – nicht wirklich verwunderlich - die Maklerin. Darüber hinaus gibt es keine festen Rollen. Stattdessen Einzelpersonen, Paare, Leute, die zu Paaren werden, um dadurch eine Wohnung zu bekommen. Und es gibt einen Chor. Und so ist auch Mascha Schneider sowohl Teil eines Paares, Teil des Chores, Teil der Masse der ewig Suchenden.

Ric Schachtebeck hat eine Bühne für das Stück gewählt, die die große Herausforderung Wohnungssuche auch zu einer riesigen Herausforderung für das Ensemble macht. 42 Prozent beträgt die Steigung der Bühne. Alle spielen die ganze Zeit über auf einer Schräge.

„Wir haben dafür mit einer Choreografin, mit Anja Kozik, zusammengearbeitet“, erzählt Schneider. „Das war toll. Wir haben jeden Tag trainiert, viel ausprobiert und dabei Dinge erfunden, die man auf einer Schräge machen kann.“

Rückenschmerzen und Muskelkater seien da nicht ausgeblieben. „Es ist wahnsinnig anstrengend, wir schwitzen alle sehr, aber man kommt in ein anderes Spiel, wenn man da hoch und runter rennt und sich körperlich verausgabt“, ist Schneider begeistert. Es habe ihr großen Spaß gemacht – auch weil das Ensemble schön zusammengearbeitet habe.

