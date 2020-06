Potsdam

Die Abwassergebühren in Potsdam gehören zu den höchsten in ganz Deutschland. Wenn man sich nur die hundert bevölkerungsreichsten deutschen Städte anschaut, belegt Potsdam sogar den traurigen Spitzenplatz. Nirgendwo zahlt der Durchschnittshaushalt mehr für Abwasser. Das ist das Ergebnis des Abwassergebührenrankings 2020, das das Institut der deutschen Wirtschaft Köln im Auftrag des Eigentümerverbands „ Haus & Grund“ erstellt hat.

939 Euro kostet eine Musterfamilie das Abwasser pro Jahr

Zum zweiten Mal nach 2017 sahen sich die Wissenschaftler dafür die Abwassergebühren der einwohnerstärksten Städte in Deutschland genau an und ermittelten, wie viel eine vierköpfige Musterfamilie dort pro Jahr für die Abwasserentsorgung zahlen muss. Wie schon im ersten Abwasserranking steht Potsdam auf Platz 100 der Tabelle: 939,85 Euro muss eine vierköpfige Musterfamilie pro Jahr für die Abwasserentsorgung zahlen. Die Kosten sind im Vergleich zum letzten Ranking sogar noch gestiegen. 2017 lag der Jahreswert noch bei 911,23 Euro.

Anzeige

Im Süden ist Abwasser günstig, im Norden und in NRW besonders teuer

Zum Vergleich: In Worms zahlt die Musterfamilie nur 240,23 Euro im Jahr. Berlin liegt mit 629,71 Euro auf Platz 73. In 34 der 100 untersuchten Städte kostet das Abwasser höchstens halb so viel wie in Brandenburg. Darunter sind vergleichbare Städte wie Erfurt, wo das günstigste Abwasser in einer großen ostdeutschen Stadt aus dem Hahn fließt, aber auch München und Stuttgart. Der Durchschnittspreis beträgt 540 Euro pro Jahr.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Süden des Landes sind die Gebühren der untersuchten Städte besonders günstig. In Nordrhein-Westfalen häufen sich die Spitzenpreise. Aus Brandenburg wird zudem auch Cottbus wieder unter den teuersten Städten aufgeführt. Mit 824,76 liegt die Stadt auf Platz 97 – eine leichte Verbesserung. Beim ersten Ranking lag die Stadt noch direkt hinter Potsdam.

„Im Laufe eines Lebens hat eine Wormser Familie 50.000 Euro weniger für das Abwasser zu zahlen, als eine Familie in Potsdam“, rechnet Kai Warnecke, der Präsident des Eigentümerverbands vor. Das seien Dimensionen, die deutlich machen, dass es „nicht um Peanuts“, sondern gewaltige Beträge gehe, „die die Kosten des Wohnens massiv verteuern." Potsdam sei „ganz, ganz trauriges Schlusslicht“ des Rankings.

Verband nennt Verweigerung von Mike Schubert zur Transparenz einen Skandal

Warnecke äußert scharfe Kritik am Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) und der Praxis einer intransparenten Gebührenkalkulation. Die „Heimlichtuerei der Städte nimmt Ausmaße an, die an die Grenze der Legalität gehen. Die Stadt Potsdam sollte in einem Gerichtsverfahren dem Gericht mitteilen, wie die Kosten sich zusammen setzen. Die Stadt hat sich dem verweigert und die Informationen nicht preisgegeben. Dass ein Oberbürgermeister sich über das Recht hinwegsetzt und eine Gerichtsanordnung missachtet, nur um zu verheimlichen welche Kosten er in das Abwasser einberechnet, ist ein Skandal“, sagte Kai Warnecke am Donnerstag bei der Präsentation des Rankings.

Das Verwaltungsgericht Potsdam hatte Klägern gegen Gebührenbescheide recht gegeben. Es kritisierte vor allem die Quersubventionierung einzelner Stadtwerke-Unternehmen untereinander.

185 Kubikmeter Jahresverbrauch werden zugrunde gelegt

Die Untersuchung legt einen Jahresverbrauch der Musterfamilie von 185 Kubikmeter Wasser zugrunde, der sich am durchschnittlichen Tagesverbrauch von 127 Litern Wasser pro Tag und Person orientiert, den der Bundesverband der Wasser- und Energiewirtschaft nennt. Als Musterhaus wird ein Einfamilienhaus auf einem 200 Quadratmeter großen Grundstück mit zehn Meter langer Straßenfront angenommen – das spielt eine Rolle, weil manche Städte bei der Gebührenkalkulation auch Niederschlagswasser berücksichtigen. Denn der Regen gerät in den nicht getrennten Kanälen für Abwasser und Niederschlag ebenso in Kläranlagen, wie das Abwasser der Haushalte.

Der Eigentümerverband „ Haus & Grund“ nennt als Auftraggeber der Studie auch gewichtige Faktoren, die die Gebühren beeinflussen und schwer abzuändern sind. So müssen beispielsweise an manchen Orten mit Hilfe von Pumpen Höhen überwunden werden oder es gibt ein altes, anfälliges Kanalnetz. Auch teure Hochwasserschutz-Maßnahmen oder besondere Infrastrukturen für die Regenrückhaltung und die Beseitigung der Abwässer können die Gebühren stark belasten. Dazu kommt das Verhältnis von Fläche und Einwohnerzahl. In Potsdam allerdings müsste sich dieses Verhältnis durch den Einwohnerzuwachs positiv auf die Gebühren auswirken.

„Doch die zum Teil enormen Preisdifferenzen lassen sich nicht allein auf Strukturunterschiede zurückführen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass Anbieter in strukturell nachteiliger Umgebung durchaus günstige Abwassergebühren anbieten können“, heißt es im Ergebnis der Studie.

Einheitliche und transparente Gebühreng gefordert

„Schon jetzt fiel bei der Ermittlung der Gebühren für unseren Musterhaushalt auf, dass die Gebührenordnungen der einzelnen Kommunen uneinheitlich, intransparent und häufig auch mit einer Vielzahl von individuellen Ausnahmeregelungen versehen sind. Die Verbraucher in diesen Städten haben damit keine Möglichkeit, sich schnell und verlässlich über die Höhe ihrer individuellen Gebühren zu informieren und die eigenen Kosten zum Beispiel mit einem Vergleich zu anderen Städten einzuschätzen“, bemängelt Verbandspräsident Kai Warnecke. Der Städtetag solle einheitliche Regeln für die Gebühren einfordern.

Er fordert die Kommunen und Stadtwerke auf, die Gründe für die enormen Unterschiede und die zum Teil sehr hohen Kosten zu analysieren und zu benennen. „Wir verstehen die Ergebnisse dieser Studie daher als Grundlage für weitere Diskussionen und Untersuchungen in den verschiedenen Städten. Wir sind überzeugt: Wo Preise und Gebührenordnungen transparent, nachvollziehbar und vergleichbar sind, kann ein Wettbewerb entstehen, der die Preise für viele Verbraucher sinken lässt.“

Von Peter Degener